总有些生命，兜兜转转，为治愈你而来。

原来我以为养猫是因为猫很可爱，能被治愈；后来我发现养猫其实并不是为了让它爱你，而是你可以去爱它，可以无所顾虑地爱，可以嗲声嗲气，可以一天问它八百遍爱不爱你。可以对着它碎碎念，也可以亲密地贴在一起。这样给出去的爱，不会被掂量、被权衡，也不会担心被伤害。正是这种无所顾忌“去爱”的情感，让我活了过来。

这是我养猫十年得出的结论。

我有过这么一只猫，是我10岁生日时收养的第一只。它是我家唯一一只不愿成为野猫的猫。它没有探索世界的野心，没有生育后代的本能，清清净净，悠悠闲闲。除了家外的草地和自己的窝，哪儿都不去。不弄倒东西，不乱上厕所，不制造任何家庭矛盾。猫食再寡淡，也从没任性挑食。它活在世上，就像在深深地安慰着我。

它来家里的第一个月，爱猫的朋友就迫不及待上门拜访，感慨小猫被收养真幸福，水和食物准时发放，猫抓板轮着玩，还有人给它铲屎。

“你做了一件好事。”朋友这样总结。

我听后只是笑了笑。是这样吗？

我高兴的时候，它陪着我闹，被我抓着亲；我难过的时候，它用柔软的身体枕着我，那么一小团，让我大气都不敢出，那是我第一次感受到被依赖。看着它的时候，它的眼中只有我，我所有的负面情绪突然好像都有了出口。

所以我想我的确做了一件好事，是为我自己做了一个好的决定。原来不是我收养了小猫，而是小猫收留了我。它走进我的生活，身披暖光，让我可以毫无保留地去爱。

然而，猫的寿命终究不如人。有一段时间，我发现它开始一反常态，常常望着外面的草地，一趴就是很久，几乎不动；走路也变得摇摇晃晃，曾经能轻松跳上的地方也上不去了。过去我教它抬手，它总是只敷衍地抬一两次就假装不会。可是有一天，它却突然缓缓抬起爪子，轻轻放在我的手臂上。那一刻，我心里明白这个举动的意味。它是在临走前，用最后一点力气向我表达爱意。但我当时是无法接受的。直到它临走前几天开始拒绝进食，体温也渐渐降了下来，我终于再也骗不了自己了——它是真的要走了。

听说猫有一种特殊的本领，能预测到自己的死亡，但它们不会选择在主人面前离世，而是远遁到一个隐蔽的地方藏匿自己，悄悄离开。我不想让它独自面对死亡，但猫薄情，无论我如何宠爱它，它想走的时候，我想应该都不会有任何犹豫。在决定是否让它安乐死时，我看到一篇博文，说兽医最崩溃的瞬间，是帮宠物进行安乐死的时候。因为大部分主人都不忍心在病房看着它们进行注射，所以宠物在世上的最后一刻，其实都在焦急地寻找主人的身影。我不想让它是怀着这样的不安走完最后一程，所以我选择让它自然地离开。

它离世的时候也没有打扰任何人，安安静静地卧在我的腿上，像平时一样蜷作一团。没有伤痕，也不见瘦削。那天的夕阳尤其艳丽，红得像心尖上燃烧的血。它就在这一片暖色中沉沉睡去。后来我将它的骨灰撒入海里。只见海面如同破碎的银河，随着卷动的波浪泛起蓝色荧光，不住地朝岸上涌，像是它在借用这些发光的浮游生物，安排了一场浪漫的告别：请你好好生活，也偶尔想起我。

可能是因为摸过它火化前冰冷僵硬的身体，也接过发烫的骨灰盒，我很难快速消化自己已经彻底失去它的事实。磕磕绊绊地，日子一天天过去，我误以为自己还不错，接受了生死。可是开门时，还是总觉得应该有它在门口等我的。它会绕着八字蹭我，发出一点哼唧声，等我摸摸它的脑袋。然而，那一瞬间的惯性过去后，什么都没有发生。

心里酸了一下，我埋头继续去厨房忙活，又习惯性地把买菜的塑料袋攒起来，忽然一愣，才恍然——我现在，已经没有猫屎要铲了。