作为一名刚登陆地球Online的新玩家，我把自己随机投放到了日本的熊野古道。

不同于以往选择的徒步路线，比起壮丽辽阔的风景，熊野更吸引我的是它浓厚的人文气息，这里是日本信仰与朝圣文化的重要源头，自9世纪起，从天皇、贵族到平民，为寻求心灵的净化与重生都会长途跋涉至此参拜。当我穿梭于巨大的杉木林间时，仿佛还能听见古道上来行者的脚步与祈愿的回荡。

出发前，我把14天的行李全部塞进背包，7公斤压上肩膀的那一刻，我对熊野古道承载的那种“苦行”有了实感，也第一次对这趟旅程产生了怀疑：这是我能承受的重量吗？日本的夏天究竟会有多热？我真的能在这样的酷暑里走完中边路吗？

我无从知晓这些问题的答案，直到我站在了古道的起点，为自己解惑。

7月的熊野古道是淡季，大多数人会避开夏日的朝圣之路。一路上遇见的人寥寥无几，十指能数，但出于安全与徒步者惯有的默契，我们都会彼此点头致意，寒暄上两句，若恰好顺路，便陪对方走上一段。

同行的人来自世界各地，处在人生不同的阶段，却在这条古道上拥有相同的方向与某种说不清的朝望。我们会问彼此为什么踏上这条路，在一段被阳光照亮的时间里短暂地了解对方，又在太阳穿过层层森林，光线渐渐退去的时候道别。

没有人会刻意追赶谁的步伐，因为我们深知各自的来意，是为了在一步一步之间寻找内心的答案。我也把现实生活里的烦恼暂时交给了熊野的一草一木，只专心聆听水流、树林与微风对其的解答。

其中一天下午，我和在路上结识的伙伴们提早完成了当日的路线。穿过层层环绕的杉木，我们在道路尽头发现了一条清澈的溪流，对于在热蒸汽中“桑拿”了数小时的我们来说，它几乎像是一片突然出现的绿洲。

当我还在犹豫要不要踏进水里时，同行的伙伴已经一头栽了进去，冰凉的溪水猛地溅起，触碰到肌肤的瞬间便冲散了我所有的迟疑。

一阵嬉闹之后，我们安静地把身体浸在水里。潺潺中，我们并肩而坐感受此刻，那种平和难以形容，仿佛在溪水中慢慢生了根，触碰到了天空，成为了熊野的一棵树。时间在川流不息中变得具像化，但也模糊了流动的速度和人与人之间的距离。瞬间也因此定格成一幅静止的画面，长久地留在了记忆里。

走到这里，出发前的那些问题似乎都有了答案，离开熊野的时候，我依然背着同一个背包，只是肩膀似乎没有那么沉了，肩上的重量在旅途中变得越来越轻，内心也是如此。