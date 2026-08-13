一听到米其林，就会想到高级餐馆，精致摆盘，奢侈美食，以及一个会让钱包破洞的价格。

以前我也是怎么想，直到后来在新加坡发现，一些看起来很普通的小贩摊位，竟然也能获得米其林的必比登推介（Bib Gourmand）。

原来米其林并不限于高级餐馆，不只有一星、二星、三星。米其林指南中还有不同的分类，从价格相对亲民的必比登推介，还有具有潜力的米其林入选餐馆（Michelin Selected），再到大家最熟悉的星级餐馆，种类比想象中多。

这次香港之旅刚好遇上我的生日，而朋友A的生日也和我相隔不远。两个正要步入“青年危机”（quarter-life crisis）的双子座，决定趁着生日，尝试人生第一次的米其林一星。

本来，我们只是想找一家以叉烧闻名的餐馆。毕竟都来到香港，一定得吃烧腊。找着找着，刚好看到文华厅（Man Wah）主打蜜味西班牙黑豚肉叉烧，又是以粤菜为主的米其林一星餐馆。那么多巧合下，就当作给自己的一份生日礼物，也是我此生吃过最贵的一餐。

而去吃米其林一星，除了准备好钱包，还得遵守dress code不可以穿短裤、破洞牛仔裤、背心、拖鞋或凉鞋。习惯穿短裤的双子，难得为了吃饭认真打扮起来。

一进门，工作人员先帮我们收好一路买来的购物战利品，再带我们到靠窗的位置。窗外是繁华的高楼，还有维港的海岸线，城市与海景尽收眼底。

我们点了898港币（约147新元）的行政商务午市套餐，相比晚市套餐来说，午市的价格相对实惠。

被摆成小花的青瓜，加上柚子果肉点缀，清脆酸甜，很开胃。（作者提供））

上开胃菜时，本来最期待的是叉烧，没想到最惊艳我的反而是柚子醋小青瓜。小青瓜被摆成一朵小花，加上柚子果肉点缀。入口清脆，甜酸恰到好处，清爽又十分开胃。至于原本最期待的叉烧，外层裹满蜜汁，肥瘦比例掌握得很好，肥肉不会太油，甜度恰到好处，完全不会觉得腻。

粤菜怎么能少了汤？松茸枣皇炖珍珠肉汤是我个人最喜欢的一道。珍珠肉看起来有点硬，没想到一咬下去非常软嫩。感觉汤底应该炖了很长一段时间，但又不会盖掉食材本身的鲜味，喝起来能感受到松茸和珍珠肉的自然鲜味。整体是比较清润、滋补的汤，喝完感到很满足。

感觉陈皮、豉、蒜这些都是粤菜里很常见的调味，放在一起很有粤菜的味道。远年陈皮豉蒜煎酿斑件看似普通的鱼片，一咬下去才发现里面酿着厚厚一层虾胶，口感厚实又有弹性。旁边还配了炸咸蛋茄子，外酥内软，咸蛋香很浓，属于比较重口味的一道，但意外地很好吃。再蘸上一点25年陈皮粉，陈皮的甘香马上就出来了，让整体味道多了一层变化。

个人最喜欢的一道。看起来硬硬的珍珠肉，入口却意外地软嫩，汤底清润鲜甜，喝得到松茸和珍珠肉本身的鲜味，喝完感到很满足。（作者提供）

终于等到了我挚爱的碳水——鲍汁虾籽云吞面。云吞本身很好吃，搭配自制XO酱更香。不过经过这次，我确定了香港的云吞面面条不太适合我，还是习惯口感偏软一点的。

最后一道甜品是云裳无花果甘露。服务员打开盖子的瞬间，干冰一下子涌出来，烟雾围绕着甜品散开，真的像一层云雾。仪式感很足，味道很清爽，不会太甜，用来收尾刚刚好。

本来还以为米其林餐馆的分量都会很小，吃完可能还得再找地方吃东西，没想到这一套下来，分量刚刚好，不会太撑，也不会吃不饱。

至于这顿饭到底值不值得，我相信每个人都会有不同的答案。但对我来说，吃得开心，留下美好回忆，便是值得了。

网上很流行一个说法，叫“记忆红利”——有些事情越早体验，留给你的快乐就越久，可以往后余生都拿出来谈。如果这段回忆可以让我开心很多年，那这份“记忆红利”，好像已赚到了。

同场加映：暖心芝作

软软的冰淇淋，配上浓浓的芝麻酱，很满足。吃下一口，芝麻香气久久不散，让人回味无穷。（作者提供）

我们到太子的电影海报店买纪念品时，路过了这家暖心芝作。一开始看到门口排了不少人，还完全不知道大家到底在排什么。

直到看到有人手里拿着黑芝麻冰淇淋，看起来好像很好吃。于是我们回程的时候，也忍不住加入了队伍，大概排了15到20分钟。

我们点的是黑芝麻冰淇淋，上面还淋了一层芝麻酱。冰淇淋本身很柔软，黑芝麻的香气很浓，吃到淋着芝麻酱的部分时，浓浓的芝麻味瞬间在嘴里“攻击”你的味蕾。喜欢吃芝麻的朋友一定要试试看，而且通过店里的透明窗口，可见现场用石磨把黑芝麻研磨成芝麻糊，十分新奇。

后来上网查看发现原来暖心芝作获得了米其林必比登推介。而A吃完之后更是对它念念不忘，临回程前还硬是拉着我再去吃了一遍。我们就这样误打误撞，吃到了一家下次来香港还会想再回访的芝麻冰淇淋。