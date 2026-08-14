年轻人还愿意写作吗？这或许是许多人内心存在的疑问。7月18日，联合学生通讯员俱乐部举办以“城市与我”为主题的文艺营，邀请本地作家梁海彬和第九届“字食族”专栏作者何陈沁蕊担任主讲嘉宾，从各自的创作路径出发，分享如何在城市生活中寻找灵感。

打破惯性换视角看生活

如何长期维持写作的灵感，而非依赖稍纵即逝的“灵光一现”？本地作家兼戏剧工作者梁海彬以“草木皆剑”为题，化用金庸武侠小说中“草木竹石皆可为剑”的武学境界，通过一系列现场练习，锻炼学生通讯员们对生活的观察力和敏锐度。

有别于一般着重写作技巧的讲座，梁海彬认为灵感并非偶然，而是创作者主动培养观察力的结果，因此把重点放在“如何成为持续创作的人”。他邀请学生通讯员从房间中寻找最令自己好奇的物品，并想象和描述它们的前世今生，希望借此打破惯性观察方式，从平凡事物中发掘不平凡。

梁海彬分享自己的心路历程，鼓励通讯员勇于创作。（联合学生摄影通讯员胡睿心摄）

现场有人打开微观视角，描绘荧幕上由很多小光点聚在一起组成的前世；也有人脑洞大开，把帆布包上印花“奶龙”想象成中世纪吓小孩的恶龙。天马行空的想象层出不穷，引得现场欢笑连连。

实习通讯员李名恩（圣尼各拉女校，中四，16岁）说：“我发现灵感不一定要来自很特别的经历，只要换个角度观察身边的人和事，就能找到很多内容。”

除了日常观察，梁海彬也鼓励大家主动向不同艺术媒介学习。他以香港作家西西为例，讲述她观察超现实主义画家马格列特的画作后，联想到香港主权移交前的处境，写出了《浮城志异》。他让学生通讯员选择自己感到舒服的艺术流派之余，也鼓励大家尝试自己不喜欢的作品，考验自己的思考和笔锋。

“对于通讯员来说，大家都不是刚刚开始认识写作，所以我的出发点就不只是激发兴趣，而是让大家维持继续写的动力，因为我觉得持续写是比较难的，也比较重要的。”梁海彬谈及分享的初衷时说。

针对年轻创作者担心陷入固定文风，难以突破舒适圈的问题，梁海彬则认为无须刻意逃避熟悉的主题。随着人生经历不断累积，同一个题材也会因为视角转变而产生新的意义。他以自己的经历勉励通讯员勇于投稿参赛，不必“怕输”，亦提醒大家：“涂涂写写是初心，希望大家不要太着急批判或害怕自己写得不好，因为这是创作的养分。”

用烹饪法解锁创作过程

作为第九届“字食族”专栏作者，何陈沁蕊（即将入读南洋理工大学商学院一年级，19岁）认为，创作就是抒发感情的一种方式。分享中，她以“字食族”为引，把参与者比作文字厨师，将写作的概念与做饭进行一种对照，让学生通讯员能够更具体地感受创作的过程。

她为通讯员准备了一个写作菜单，分成三个不同层面。首先是 “选料与烹饪”环节，即如何在日常生活中收集素材、组织内容；接着是“找对风格和火候”环节，指的是写作时的风格；最后是“摆盘”环节，引导通讯员站在读者的角度，调整文字的呈现方式。她以自己的作品为例，示范如何将感官细节、真实观察与社会现象融入创作。

何陈沁蕊以自己的作品为例，分析写作技巧。（联合学生摄影通讯员胡睿心摄）

在谈及当下年轻人的写作现状时，何陈沁蕊说：“大多数年轻人或许不愿意写作。如今的生活节奏太快了，很多人接收的社交媒体形式与内容都偏‘短、简、快’。”她鼓励年轻人由内而外，产生写作的欲望。因为写作带来的长久快乐和情绪释放，是社媒无法替代的。为此，她分享了自己寻找灵感的习惯。她称自己会固定散步、写日记，并且鼓励通讯员不必坐等灵感的到来，而是要通过生活里的各种细节寻找灵感，从中多写多练，形成自己的风格。

创作比赛小试牛刀

两场讲座后，参与者以“城市与我”为题进行创作比赛，实践从主讲者学到的技巧。

实习通讯员蔡家颖（德明政府中学，中四，16岁）说：“文艺营之前，如果给我这个题目，我大概会写一些城市的故事，不会想到从某个物品展开。文艺营让我开始思考城市有什么能引起我的好奇心，最后我想到黑夜里城市灯光所照亮的影子，好似小时候看的皮影戏。”