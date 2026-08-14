编按：联合学生通讯员俱乐部配合2026年文艺营，在7月18日举行了第三届现场文艺创作比赛。优秀作品分三期，在《青春+》发布。

当我伫立在城市中心的脉络，过往的行人与车辆随着路灯的余晖，搭乘着时间的输送带去往未来与往昔。淡蓝色的街景是一部放映极快的慢热史诗，食之无味、弃之可惜。街道与街道间涌出源源不断、高矮胖瘦的人群。着装整齐的公司职员三三两两地交谈着，提着公文包；有名清洁工穿着洗得发白的T恤，衣领松松垮垮地垂在脖子上，弯着腰扫着地。孩子们背着沉重的双肩包穿行而过，双眼透过黑框眼镜死死盯着电子屏幕。

他们路过十字路口，又化为贫富各异、故事各不相同的游魂远远离去。在那一瞬间，我仿佛也成了他们当中的一员——一个背着工作电脑奔走，手提外卖便当的普通人。又或许，我将永远成为这个永不停息的循环的一部分。

钢筋水泥筑成的高楼大厦是一座巨大的围城，里面的人幻想着出去，外面的人渴望进来。这里拥有着社会发展所带来的一切——那些前卫的、不断更新迭代的、欲望与市侩堆积砌成的水泥块。每一寸土地贩卖着幻想、理想和抱负。人生是围城，婚姻是围城，城市是围城，冲进去了，就被生存的种种烦愁包围。

自太阳升起那一刻起，生活便落入了倒计时。无数辆车驶入了空荡荡的街道。随着卷帘铁门的升起，整齐排列的门店发出了吱呀的呻吟。面无表情的人们，身穿平平无奇的衣着，踏进定点抵达的交通工具里；偶尔也会不耐烦地看着手里的电子方块，发出毫不客气的“啧”声。

土生土长的城市人，天生带着一股傲气，即使被划分为不同的社会阶层，仍以某种无形的秤砣衡量自己的价值，最终却将自己出卖给职场、上司、伴侣和朋友。他们渴望源源不断的财富、富足而充实的生活，渴望站在金字塔顶端，渴望子孙满堂、猫狗成群。然而，他们却会告诉你，他们向往的是在遥远的山间过上平静的生活：那里草更绿，空气更清新，生活更简单。

而在阿勒泰，马是不过问这些的。它的家园是无垠的草原——那儿草更绿，空气更清新，生活更简单。我从牧民手里接过缰绳，他看了我一眼，没说你好，没说欢迎。他指了指远处的山脊，意思是：往那边跑，跑到那座山丘再回来。

马的脖子上绕着两条缰绳，一条握在牧民手里，一条攥在我掌心。牧民骑着马，我骑着的那匹马也跟着跑。它只知道腿踢肚子是前进，弹舌是指令；而我什么都不会，所以它只能被缰绳和前面的那匹马牵着走。

缰绳是牛皮做的，粗粝，攥紧了手心会疼。马走一步，缰绳在我手里一紧一松，像它在说话，我听不懂。马儿奔腾在石子路上，野草、杨树林从眼前飞过。骑行的过程极其颠簸，马鞍仿佛装了弹簧似的，我像个橡胶球一样在空中和马鞍之间来回弹跳。我的手指不知道怎么用力，拉得太紧怕勒疼它，太松又怕掉下去。那是一种手里有东西，却不知道怎么掌控的感觉。

我在城市里也是这样。我以为我能决定自己的方向，但总有一根看不见的缰绳攥在别人手里。他们不动声色地牵着，我甚至还配合着往前走，假装那是我的选择。或许，我需要的不是挣脱控制，而是学会把人生的缰绳，真正握回自己手里。