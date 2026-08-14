2020年，刚从中学毕业的我写下一篇名为《毕业》的散文。未曾想六年后的今天，我有机会再次提笔，续写《毕业2.0》。16岁的我把毕业比喻成“结束了的起点”，而此刻，我就坐在这场马拉松的终点，回望大学四年的来时路。读书这十余载，终将翻到最后一页。谨以此篇，献给所有为我提灯照路的人，也致敬永远步履不停的自己。

作者于2020年写的《毕业1.0》一文截图。（作者提供）

首先，感谢父母无条件的支持与爱。无论是四年的本科时光，还是这23年的成长，都离不开你们的培养与鼓励。是你们的托举，才让我看到更广阔的世界。还记得四年前，我想申请法学院的时候，你们曾劝我三思，担心我承受不了法学院的学业压力，也怕我熬不过当律师的辛苦。如今我顺利毕业了，但愿自己已经成为你们的骄傲，也希望未来的路上，我能继续努力，让你们一直为我感到自豪。

其次，感谢NUS Law（国大法学院）以及教授的谆谆教诲，得遇良师，何其有幸。这所学校带给我的，远不止课堂上的知识。它为一个年轻人点亮了最初的方向感，既打开了无限的可能，又给了我把每一步走得很稳的底气。法学院考试中凭一句“it depends”走遍天下，让我明白属于自己的人生答卷本就没有绝对定义的成败。你觉得前方只有一堵墙，其实未必，低头看有路，侧身看有缝，甚至你可以选择翻过去，挖过去。只要不放弃，四面八方都是前方。

遇挚友，如长春，自此长明。很庆幸我们始终是彼此最坚实的后盾与力量，那些并肩走过的日子，是我大学四年最珍贵的礼物。同时，我也要感谢从中学一路相伴的好朋友们。何其荣幸，能和你们一起共度青春，见证彼此在各自的领域闪闪发光。

和好朋友拍毕业照那天，正好赶上了新学期的迎新活动，趁着新生们休息的间隙，我请了他们帮忙拍照。快门刚落下，周围的学弟学妹纷纷探头，又羡慕又兴奋地感叹：“哇，她们在拍毕业照耶，好可爱！”恍惚间，我们仿佛撞见了四年前的自己，让我想起刺猬乐队的一句歌词：一代人终将老去，但总有人正年轻。那便祝我们都能肆意生长，勇敢去闯，不被万事万物卡住，谱写生命中的独特篇章。在这个段落的最后，还要感谢三位特别的挚友：TFBOYS。11年相识，填满我人生近一半的光景。成长时，他们给予我追梦的勇气；喧嚣尘世里，是他们告诉我本心即归途。无数次想放弃的时刻，只因他们说的那句“努力来见我”，便决定再坚持一把。

最后，要感谢那个曾是搁浅小舟，却始终没有放弃划桨的自己；即使在迷茫的岸边停留过，却依然攒够了重新扬帆的勇气。其实大学的前三年，我像一个在迷宫里转圈的人，明明觉得课堂上的每句话都听懂了，可试卷上的分数总像一盆冷水浇下来。直到大四那年才突然开窍，终于找到了考试的破解方法。脚步虽慢，但如果这四年有机会重来，我仍然会选择原路走一遍，因为正是那些困惑、不甘和突然的顿悟，才促使了我的成长。正如前京东集团副总裁、渐冻症抗争者蔡磊在《陈鲁豫·慢谈》中所言，年轻人最大的资本是试错的时间和重新开始的勇气。所以，折腾吧，趁年轻。愿我能继续保持初心，成为性格温和且内心坚定的法律人，在自己的节奏里，踏浪而行，向阳而生。

很多人说，少年心气是不可再生之物。但愿少年，在认清这个世界的本来面目之后，依然热爱这个世界，还有，永远年轻，永远热泪盈眶。