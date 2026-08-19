楼梯角落里，男人站在小桌前，打着哈欠，百无聊赖地用指尖在桌面轻敲着。小型的管乐队在房间的另一边演奏，那里聚集着一对对翩翩起舞的年轻人。他们跟随着节拍转圈，往前两步，又松开一只手后撤两步，循环往复。

端着酒杯的佣人走来，瞥见了孤身一人的他，绕了过去。男人窘迫地拿起一旁书架上的书看了起来。还没等打开，“嗡”的一声，一只飞虫落在了书上。他环顾周围，确保没人注意，一巴掌拍了上去。动静不小，却刚好赶上了圆舞曲的高潮，只有附近的三两个人略微瞄了一眼，又继续起了他们的寒暄。

意识到自己的失礼，他收回了那只按压在书上的手，顺势假装跟着节拍鼓掌，再缓缓打开双手，确认自己打没打死那只飞虫。仔细检查后，掌心仍旧是一片白皙。他再次抬头，飞虫仍旧停留在书本上，扇动着翅膀。他盯着那个小黑点，微微抬起书的一角，又迅速将其反扣在桌面上。

正当他欢快地摇摆着靠近舞池时，左耳旁再次传来“嗡嗡”声，打断了这份喜悦。他在耳边摆了摆手，四处寻找，却并未瞧见那只飞虫。佣人在一旁的角落里瞧见了这一糗事，四目相对，两人双双别过头去。这时，飞虫再次现身，朝着刚刚男人身边的楼梯飞去。他大步向前迈去，逆着人流，追着飞虫一步步来到了二楼。

飞虫停在了最后一个台阶的栏杆扶手上。男人停下了脚步，俯身四肢着地，再抬起手，奋力一击。又一个扑空，飞虫前往了下一个目的地，而他却面部着地，摔在了二楼大厅的地板上。他爬起来，再次寻找飞虫。

楼下的管乐团开始演奏起《假面舞会》的圆舞曲（Waltz from Masquerade Suite）。他伴随着三连音的“蹦嚓嚓”律动，半踮起脚尖，一步步跟随着飞虫“舞”进了浴室。

飞虫停在了洁白的肥皂上。他气急败坏，高高举起手掌，一巴掌拍在了肥皂上。手掌缓缓离开，却没瞧见任何灰黑色的踪影。抬头的刹那，他看见飞虫缓慢地停在了他的脸颊上。

他在镜子面前愣了一瞬。灯光下，脸上的黑白色块格外明显。许久，他才摘下面具，用大拇指和食指指腹摸了摸自己脸颊上不太干净的胡茬。一切完毕，他转头看了眼飞走了的目标，打算拿洗手池台上的肥皂朝它扔过去。瞄准时，飞虫翅膀带动着身子左右摇摆着，在空中绕着圆圈。他的眼睛跟随着，转了数不清的圈。脑袋也晕乎乎地摇晃起来，手顺势将肥皂直直丢了出去。

肥皂打在了黑色的墙上，顺着墙面滑到了地上，与白色的瓷砖融为一体。飞虫继续扇动着翅膀，在浴室的另一端，飞进了浴缸下水口。男人大步跨了过去，一脚踩住了下水口，空出来的双手整理着胸前的领带和袖口，身体不自觉地随着音乐摇摆。一切都朝着他想要的方向发展着。只剩最后一个袖扣了。

“嗡……”他正要捡起掉落的袖扣，却在听到这细微声响的瞬间，猛地回头。

管乐团里的打击乐全力演奏着，他的双脚感受到地板开始颤动。视线中的飞虫停止了翅膀的摆动，落在洗手池的边缘。男人的眼神仍紧盯着它的灰翅膀，迈着小步伐，头不自觉地向它倾去。

糟糕！他一脚踩在了肥皂上，不停地向前滑。即将滑倒时，他双手紧紧抓住了洗手池的边缘，单足鼎立，稳住了自己的身体。怎知，飞虫仍绕着他打转。他眼睛死死盯着它，却不敢松开双手。飞虫缓缓降落，这次轻轻落在了他的小腿上。顽强抵抗的他，将另一条腿踢向空中。不料，脚下的肥皂又开始打滑。他松开了双手尝试寻找平衡点，却止不住地在原地转圈。速度也随着惯性越来越快。

伴随着大镲的轮番轰炸，他失去了平衡，跌坐在了地上，眼看着飞虫逃出了窗口外。

他捡起了手边的肥皂，放回了原处，看向镜子里的自己，默默地将黑白色的面具戴上了。

四分钟半的曲子在最高点结束。随着所有乐器奋力奏响最后一个音符，电视里的画面停留在镜子里的那个男人身上。

沙发上的小女孩问道：“妈妈，电视机是不是坏啦？那个人怎么一块黑一块白的？”紧接着，她又学着母亲惯用的方式，用食指关节敲了两下电视机，“没坏啊。”