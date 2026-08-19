为迎接新加坡61周年国庆，培华中学8月7日举行了国庆庆祝会。当天，全校师生齐聚一堂，通过文艺表演、国庆步操、游戏与传统美食摊位，以及大合唱等丰富多彩的活动，共同欢庆国庆。

上午8点，庆祝会拉开帷幕。舞蹈团率先登场，带来精彩的舞蹈表演。表演以今年的国庆主题“未来无限，前进吧，新加坡！”（Majulah Singapura，Go Beyond！）为主轴，通过故事与舞蹈相结合的形式呈现主题，别具意义。武术、跆拳道及戏剧等表演接连登场，现场气氛逐渐升温。

紧接着，来自全国学生军团（NCC）和全国学生警察团（NPCC）等制服团体，以及各课程辅助活动（CCA）的学生代表参与国庆步操。在管乐团的现场伴奏下，步操队伍迈着整齐有力的步伐入场，每一步都紧随鼓点，展现出朝气与团结精神。步操仪式后，全校师生肃立齐唱国歌，并诵读国家信约，共同表达对国家的认同与祝福。

全国学生警察团副主席邱子晴（15岁，中三）说，为了当天的步操，团员每周二和周五都会一起训练。她说：“训练时，我们经常因为步操做得不够好，而受到教官的责备。但我知道，这是为了让我们变得更坚强，把步操做得更好。”一次次的训练不仅磨炼了团员的毅力，也让他们懂得坚持与团队合作的意义。对邱子晴而言，参与国庆步操加深了她对国家的归属感，并让她为能够以自己的方式为新加坡尽一分力而感到自豪。

全国学生警察团成员整齐列队，以昂扬姿态参与国庆步操。（培华中学老师 Jovitta Christopher Pereira摄）

活动融入本地元素

步操仪式结束后，庆祝会进入轻松活泼的环节。“国家之舞”（Dance of the Nation）、游戏与传统美食摊位等活动同时展开，吸引了不少学生参与。大家品尝本地经典小吃与各式童年零食，并体验多种趣味游戏，在欢声笑语中感受本地文化。例如，学生须用筷子夹取印有不同美食的卡片，夹中本地美食即可得分，反之则扣分。

今年国庆庆祝会总负责老师徐伊莹（32岁）特别提到：“今年的游戏摊位全由品格与公民教育（CCE）学生领袖自行策划与筹备。学生参与游戏后，还能兑换具有本地特色的童年零食。”从游戏内容到奖品设置，活动处处融入本地元素，让学生在游戏中进一步认识和感受新加坡文化。

与此同时，广场上的“国家之舞”热闹展开，师生们聚集在一起，随着今年的国庆主题曲“You’ll Be Okay”一同舞动。

舞蹈团以生动的舞姿演绎国庆主题，为当天的活动精彩开场。（培华中学老师Jovitta Christopher Pereira摄）

学生会成员带领学生齐聚广场，随着国庆主题曲一同舞动。（培华中学学生吴星雨摄）

家长穿娘惹服饰献舞

上午9时50分，全校师生移步礼堂。家长支援小组成员身着色彩鲜艳的娘惹服饰登台，带来充满活力的舞蹈表演。鲜艳的服饰配上轻快的舞步，为现场增添浓厚的文化色彩，也赢得台下师生的阵阵掌声。

家长支援小组成员身着娘惹服饰登台献舞，展现本地多元文化特色。（培华中学老师 Jovitta Christopher Pereira摄）

戏剧社（Drama Society）成员则以别出心裁的方式，呈现新加坡多元种族的饮食文化。他们化身一道道具有本地特色的传统美食，包括鸡饭、印度煎饼、叻沙和烤面包等，并穿上栩栩如生的手工食物造型服装，随着剧情穿梭于礼堂中央。生动有趣的演出逗得现场师生笑声不断，也让大家在欢乐中进一步认识本地丰富多元的饮食文化。

表演结束后，庆祝会迎来备受期待的大合唱环节。一首首跨越不同年代的国庆歌曲在礼堂响起，从“The Road Ahead”到“Home”，熟悉的旋律唤起师生共同的回忆。全校师生放声歌唱，不少学生也打开手机手电筒，高举手机随着音乐挥动。点点灯光在礼堂中摇曳，与嘹亮的歌声交织，将现场气氛推向高潮。

全校师生高唱国庆歌曲，挥动手机灯光，点点光芒与歌声交织，将大合唱气氛推向高潮。（培华中学学生梁恩浩摄）

大合唱让学生顾清筠（14岁，中二）留下了最深刻的印象：“礼堂里播放着大家耳熟能详的国庆歌曲，大家一起唱歌，和好朋友牵着手随音乐摆动。”她说，即使活动已经结束，不少学生仍沉浸在欢乐的气氛中，与朋友一起拍照留念。