AI老师VS人类老师，谁是更好的老师？第一届全国中学生华语辩论赛8月15日（星期六）在教育部总部举行，两支决赛队伍永青中学与华侨中学针对辩题展开对决。反方永青中学以精彩的攻防击败正方华侨中学，捧走首届冠军奖杯。“全系列最佳辩手”也由永青中学辩论员赖欣洁（15岁，中三）获得。

第一届全国中学生华语辩论赛由推广华文学习委员会与陈嘉庚基金联合主办，共吸引28所学校的186名学生组成31支队伍参赛。经过淘汰赛阶段的层层角逐，永青中学与华侨中学脱颖而出。决赛当天，正反双方围绕决赛辩题 “AI老师还是人类老师能为中学生提供更好的学习体验”展开辩论，双方攻防节奏紧凑，质询环节的连续追问扣人心弦。最终，永青中学以8.5比1.5的比分击败华侨中学，赢得首届冠军。

永青中学辩论队沉着冷静，认真聆听对方提出的论点。（关俊威摄）

双方最核心的论点围绕“人文关怀是否可被替代”展开。正方华侨中学以调查数据为支撑，指出即便老师主动关心，大部分性格内向的学生也不愿敞开心扉。AI的匿名性和无压力对话环境，反而可能成为有效的倾诉渠道。反方永青中学则从教育的社会化功能出发，质疑若学生长期与AI对话，是否会陷入更深的社交依赖，偏离了教育培养全面人格的初衷。

为复杂议题寻找“比较标准”

本届赛事邀请了五位资深辩论界人士担任评审，分别为资深华语辩论员庞颖、荣获多项辩论比赛冠军的詹青云、中国南开大学中文系辩论员李伟雄、新加坡国立大学辩论队前队员顾功垒，以及国际知名辩论教育专家万华明。

从评审的观察来看，辩论对学生能力的考验是多维度的。决赛主导评审庞颖指出，最难的是如何为一个复杂议题找到可比较的标准。詹青云受访时说：“像反方那样找准切入点——不从能力对比入手，而是先界定学生真正需要什么。这本身就是一种关键能力。”快节奏的赛制虽压缩了展开深层讨论的空间，但也考验了学生如何凝练语言、提升表达效率。庞颖在点评中特别肯定了本届学生的华语水平和思考深度，同时指出临场应变需要继续磨炼。

华侨中学辩论队在赛场上神情专注，与对方交锋。（关俊威摄）

庞颖寄语年轻辩手：“不要让准备成为累赘，准备应该是给你赋能的，让你做得更好。”她鼓励学生学会放下稿子，根据现场交锋灵活回应，让扎实的准备为临场发挥赋能，而非成为束缚。她还鼓励更多学生加入辩论。她说：“辩论是一件非常棒的事情，不但能锻炼逻辑能力，还能练习语言表达，更能交到很好的朋友。”

第一届全国中学生华语辩论赛大决赛圆满结束，全场合影留念。（推广华语学习委员会提供）

对参赛学生而言，备赛本身就是一场高强度的心智锤炼。之前参与打淘汰赛的华侨中学辩手刘宣麟（16岁，中三）说，最大的挑战在于时间安排。他受访时说：“学校课业繁重，辩论队只能在课程辅助活动之外准备，直到赛前一两个月才有专业教练指导。幸好，学长们主动组织了多场模拟辩论，帮我与队友分析漏洞，找出改进空间。”刘宣麟认为，整个过程不仅培养了他的批判性思维，让他学会从更多方面思考问题本质，也提高了表达能力。

在考试周顶住压力自主备赛

永青中学的备赛则更依赖团队自主性。队员们每天都会有线下会议，每周队内模拟辩论，还曾与圣尼各拉女校进行过一次线上模拟辩论。他们认为，最磨人的是反复推翻自己的论点，甚至将写好的稿子全部删掉重写。他们同样面临时间压力。复赛阶段恰逢考试周，时间有限。虽然过程坎坷，但他们表示从中获益良多。

荣获“全系列最佳辩手”的永青中学辩论员赖欣洁在赛后受访时说：“最大的成长是独立思考的能力。信息再多也要留时间消化，想透了上场才能自然输出。”她特别提到，永青并非传统名校，能走到这一步意义非凡，未来也会更勇敢地参与华语相关的活动。

荣获“全系列最佳辩手”的永青中学辩论员赖欣洁（右二）认为参赛最大的成长是加强了独立思考的能力。（关俊威摄）

除了赛场上辩手有诸多收获，现场辩论氛围热烈，辩手言辞犀利，让场上观众受益良多。来自南侨中学初赛五的最佳辩手岑立轩（15岁，中三）说：“双方反应很快，几乎对方每抛出一句话，另一方都能瞬间揪出言辞中的漏洞，然后立刻反驳回去。从中，我学到了要冷静分析对方漏洞，再灵活应对。”