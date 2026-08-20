我喜欢读历史，参观博物馆。我总觉得，看见别人留下的足迹，是一件很奇妙、很感人的事。我们从他们留下的画、照片和文字，可以想象他们曾身处怎样的时代，怀着怎样的心情。但最打动我的，是感受到这些人曾经活过，也曾是我们社会的一部分。

每个人都想在世界上留下自己的足迹，证明他们存在过，也希望留下些什么给下一代。我一直以为，对于像我一样的平凡人而言，这终究只是个幻想，难以实现。除非有一天我突然做出某些惊天动地的事，否则我大概永远会是望着他人足迹的旁观者。

还记得中三那年，我当上了课程辅助活动的副主席。竞选结果揭晓的那一刻，一个小小的瓷杯被递到我的手中。第一眼看去，它不过是一个写满文字，带着几道裂痕的瓷杯。有些字甚至在时间的流逝下，模糊了。

我的学长眼泪汪汪地看着我，说：“这是我们理事会传了好几年的杯子，我相信你会是一个很好的副主席。”那时的我还无法体会到学长眼泪背后的深意，以及这瓷杯的意义。只知道我不能打破这杯子，因为这是我的责任。回到家后，我便将杯子收进柜子里。

接手后的一年，仿佛比之前在社团里的两年长多了。为了校庆，我们与另外三个课程辅助活动联手准备了两个音乐剧，实在忙不过来。有一次我不停催着演员们去准备排练，却有三个男生想偷偷溜出去，其中一个甚至按着门，不让我开。我不停地试着开门，却只能眼睁睁地看着他们跑远。当下，我压抑不住情绪，怒吼了他们一声。

有时我甚至怀疑，自己适不适合当副主席、导演、这团体的一分子。我们曾讨论到三更半夜，累得在课上睡着，也曾被演员气得哭笑不得。直到表演那天，看着每个人的付出，听着观众们的笑声，我和主席都开心地在后台跳起舞来。这一年来的辛苦，只有我们最清楚，而这一切都是值得的。那一刻，我们都想永远停留在这天。

表演后的一个月就是我们的欢送会了。我打开房间的柜子，再次拿出收藏了一年的瓷杯。自从中三的欢送会后，我便再也没动过这个杯子。我轻轻转动瓷杯，一行又一行熟悉又陌生的字映入眼帘。有些名字我认得，有些名字我从未听过；有些笔迹工整，有些潦草，但每一句话都充满了真诚。由于空间有限，每个人写的不多，却足以让我心头一紧，眼眶泛红。这是我第一次认真地端详这只瓷杯，只可惜这欣赏来得太迟。

突然，我仿佛回到了博物馆，细细地欣赏先辈们的足迹——只是这次是学长们留下的字迹。读着他们留下的话，想起这一年来在社团所经历的曲折，我知道：这条路早已有人走过。他们的足迹陪伴着我，而我并不孤单。他们的字给了我这一年来最需要的力量，告诉我：“我们是一个大家庭。你也是我们的一分子。”

我拭去眼角的泪水，拿起了桌上的马克笔，开始写了起来：“这社团的根必定是苦的，但它的果实是甜的。”看着自己的字迹，我默默许了愿：希望这句话能像学长们的话那样，能鼓励迷茫的学弟妹继续往前走。没想到，我也可以在某个人的人生路上留下足迹。今天，我读着学长留下的字迹；明天，学弟妹们也会读着我的。很快地，也会轮到他们留下自己的足迹。

我们都以为，自己要做什么伟大的事才能留下足迹。其实这么多年来，我们都曾穿行于人间，走进无数人的心，留下一路足迹，只是当下的我们都无法看到。小小的瓷杯，也许算不上什么珍贵文物，却记载了我们在社团的悲与乐，也为后来的人铺路。即使无法影响全世界，我们仍能影响某些人的世界。