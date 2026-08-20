工作的去向在毕业半年前就已底定。

一直很焦虑自己会在上班第一天就睡迟，岂料身体对于晨起梳洗这件事无甚反感，像是它早已知道自己该怎么做。热水从发间流过的时候，我忽然想到，这不就是从上小学开始就已经学会的事。过去四年一碰到早八就在床上挣扎唉唉叫，反而才是人生中的非常态。

在天未亮的时候醒来，草草冲泡一杯热饮配面包，一半牛油一半花生的组合实在很难过时。开工至今已有一个月，已经摸清通勤的路线，赶在6点45分以前搭上巴士然后转地铁，才能在7点20分施施然踏进办公室和同事们话一话家常。

也就是在这时候开始迷上《星露谷物语》。

游戏的设定是这样的：主角是个在大公司任职已久的社畜，不堪折磨，决定继承爷爷在星露谷的农场，重新开始生活。与现实中归隐田园不同，游戏里的角色不会饿也不会死，没有家庭需要供养。游戏里的一天究竟想做什么，全凭玩家自己决定——种田、钓鱼、下矿，或是在小镇里游荡，和镇民攀谈。

一开始确实是这样玩的。拎着锄头随意翻地，手里有什么种子就种什么，然后浇水。老实说游戏里种的许多作物我在现实中都没有见过。在游戏里忙完这些后，选择下矿还是去海边钓鱼全凭心情，实在懒得离开农场也可以砍砍树除除草。送给镇民的礼物也不讲究，手上有什么送什么，因此收到不少白眼。

游戏里的时间就这样悠悠地流走。

但口袋里的钱总是不够用。农场想升级，新的地图区域想解锁，和喜欢的角色关系想推进——这些都需要钱和原材料。想要早日得到这些，游戏里每一天的收益就得最大化。

于是开始搜攻略。

这类攻略只要一搜就排山倒海而来：地里该种什么作物酿酒赚钱最快；角色生日时送什么礼物好感值涨最多；如何取得游戏里最强的武器……每天的行程都要计划好，几点离开农场去钓鱼或下矿，然后急急忙忙赶在凌晨2点前回家，不然角色便会晕倒，损失辛苦挣来的一部分金钱。

现实中离开办公室的时间通常落在傍晚5点以后，这个时间的巴士还不太挤，望向窗外还能看见阳光也不失为是一种幸福。回到家后，除了吃饭洗澡剩下的时间，便一头扎进星露谷之中，想要尽快地赚大钱解成就。

我让游戏里的角色每一天都招表操课，哪一天下矿、钓鱼、种田都被我安排得明明白白。后来已经不再强求让角色在凌晨2点以前回到家，因为晕倒丢失的那点金钱在后期也只是洒洒水。一个为了逃离格子间而去种田的主角，在我的操控下如愿过上了627：早上6点开工，凌晨2点昏倒，连续七天。

一款休闲种田游戏，竟也能玩出上班时那种汲汲营营的感觉，等到觉察过来时不免有些荒谬。

也许是因为游戏里成功的道路是明确的，按照前人的攻略照着做就行，钱包里的钱一定会越来越多。或许这才是这个游戏令人上瘾的原因：在星露谷里，每一个早晨你都可以满怀希望，踏出小屋的那刻你会看见养了许久的鸡鸭终于下蛋了，几天前播种的作物可以收割了，矿场里还有更深的地方等着去探索……

哪怕错过了某些任务和奖励也没关系，因为星露谷总是会迎来下一个春天。