编按：联合学生通讯员俱乐部配合2026年文艺营，在7月18日举行了第三届现场文艺创作比赛。优秀作品分三期，在《青春+》发布。

我常想，人与城市之间的羁绊，或许就像一粒种子，无论被风吹向何方，总有一根看不见的根须，深深扎在故乡的土壤里。

在赤道阳光的炙热亲吻下，我在新加坡这座繁华的城市长大。这里有高耸入云的摩天大楼，有滨海湾吹来的温润海风，也有车水马龙的都会节奏。我习惯了乌节路的繁华，习惯了组屋区楼下咖啡店飘出的南洋咖啡香。狮城是我的家，它见证了我的成长，给予我安稳与现代，教会我拥抱多元与辽阔。

然而，每当假期来临，当时针拨转，我便踏上向北的归途。飞机穿过云层，从赤道无边的常夏，飞向中国北方的土地，飞向那个叫做济南的地方。

对于我而言，济南是一首流动的诗，是一幅晕染着浓浓亲情的写意画。我的至亲，我血脉的源头、所有的牵绊，都热腾腾地生活在那片土地上。每一次回国，就像是一场盛大的“寻根之旅”。

济南是水的城。“家家泉水，户户垂杨”，这是这座城市独有的温柔。我常常在黑虎泉边驻足，听着泉水奔涌不息的轰鸣，看水花在阳光下碎裂成晶莹的诗行。小时候，我总爱学着大人的模样，用手去捧那甘冽清甜的泉水。那不仅是一口水的清凉，更是独属于中国北方冬暖夏凉的记忆。在趵突泉畔，看着三股泉水日夜不息地翻腾，我仿佛看到了岁月流转的模样，纯粹、热烈而又生生不息。冬天的时候，哪怕外面有些许寒意，这座城市却在阳光的照耀下，显得安适而温暖。那些关于大明湖畔的荷花，曲水亭街的青石板路，以及空气中弥漫着的亲人的笑语，构成了我童年最柔软的底色。

在济南的假期，是喧闹而又珍贵的。那是围坐在热气腾腾的圆桌旁，听长辈们用亲切的乡音唤我的小名；那是穿梭在老城街巷里，与表亲们嬉笑打闹的欢愉时光。在那一刻，所有的距离都被融化了。在这个庞大而古老的国度里，因为有了这些亲人的牵绊，我才真切地感受到自己与这片土地血脉相连。

于是，我的生命中便有了两座城。一座是狮城，那里有我日夜奔忙的日常，有我理性的成长与未来的轮廓；另一座是泉城，那里流淌着我情感的源头，有我温暖的童年与家族的根脉。

狮城的繁华与辽阔，赋予了我看世界的眼睛；泉城的温婉与深情，赋予了我感知爱的灵魂。两座城市，一南一北，跨越了千山万水，却在我心里达成了完美的契合与共鸣。

城市与我，是一场双向的奔赴。我在狮城仰望星空，在泉城倾听泉涌。两座城，一南一北，一动一静，共同拼凑成了我完整的人生。此心安处，狮城是家，泉城亦是家。