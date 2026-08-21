从欧洲交换回来后，我很快开始了在北京的实习。这次是在一家在海外华人中颇具影响力的媒体机构，同时也不是之前尝试过的新闻采写，而是营销与运营岗位，侧重政务业务线。对我而言，这不仅是职业方向的一次拓展，也可以更近距离地观察中国国情和职场规则。

每到新的环境，总少不了自我介绍和破冰环节。久而久之，我已经能够很自然地应对这些开场对话，甚至可以说有了一套固定的台词。但最近我开始意识到，这些对话之所以屡屡重复，似乎并不只是因为社交惯例，而是因为某些更深层的问题在被反复触及。

比如，当我向上司介绍自己时，对方问我是不是“混血”。虽然理论上，这并非完全没有可能，但至少在我可追溯的几代亲属中，并没有这样的背景。而在中国的留学生活中，我也曾被问及是否是马来西亚人、是否会讲马来语。这些问题本身并没有恶意，但它们的反复出现，让我开始思考，背后是否反映了对“华人”“华裔”“华侨”这些身份的某些普遍理解或模糊地带。

我也逐渐觉得，对于自身祖籍与身份的理解，不只是为了在社交中更流利地介绍自己，更是一种对自我认知的梳理。身份认同从来不是一个简单的标签，而是一段与家庭历史、文化记忆和个人经历紧密相连的故事。当我们能够更清晰地讲述这段故事，不仅能让自身形象更加立体，也能够在跨文化对话中找到更有优势的位置。

其次，是我的中文水平，尤其是口语表达，往往会让中国同事或朋友感到有些意外。虽然选择到中国留学的学生，华语能力通常不会太差，但对方的惊讶也让我意识到，外界对新加坡在中华文化传承方面的印象，可能并没有那么清晰。这或许在一定程度上反映出，新加坡虽然以双语教育为基石，但公众对外展现出的文化面貌，并不总能让人联想到深厚的华文底蕴。

当然，新加坡的双语和母语教育政策一直是以国家发展需求为基础的，有其务实的考量。但随着中国国际影响力的提升，以及全球格局中中美博弈的持续演进，新加坡既要在国际事务中找到自身独特的位置和角色，或许也可以在人文层面，与拥有共同文化渊源的中国建立更多元的互动与理解。从最近的内阁重组中也不难观察到，具备更强双语能力的新一代政治职务者正逐渐走向台前。

最后，是有关自身和国家政治倾向的对话。事实上，在我与中国的同龄人交流过程中，我并不觉得这是一个需要刻意回避的话题。选择来中国留学的新加坡学生本就不多，因此在某种程度上，我们也成为了中国大陆同学了解新加坡的一扇窗口，一个突破刻板印象的机会。

诚然，在交流中注意措辞和分寸是必要的，但能够围绕不同政治体制、各国应对社会问题的不同思路展开讨论，本身就是一件很有意思的事情。坦白说，这些对话也让我对中国年轻一代有了更多元的观察。他们对于政治议题并非漠然，对于国家的发展方向和治理模式，也普遍持有一种积极的预期。这种态度或许也正是当代中国在走向世界过程中，一种内在自信的体现。

这些看似重复的对话，其实并没有让我感到厌倦，反而成为我观察和理解中国社会的一扇窗。每一次的交流都让我从不同维度贴近这个国家的日常脉搏与深层逻辑。中国正处于大国崛起的关键阶段。经济与外交的腾飞只是序章，接下来必然是人文学术、文化价值等软实力的逐步出海，再到更深层的历史叙事与价值观念走向世界。能够置身于这个历史进程的重要节点，亲历这些微妙而深刻的变化，于我而言既是幸运，也是一份难得的启迪。