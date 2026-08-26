她是我见过最纯真美好的女人，有着一双盈盈如水的棕色眼睛，像两根向下生长的细枝。那时，她便是眨着这样勾人的眼睛，问我有多爱她。我掐灭香烟，廉价的尼古丁味道在昏暗的房间弥漫开来。我答应她，我会娶她。

“再过几年时间吧，等我自由以后。”我抚摸着她的头发。

在我意识到自己是如此爱她的时候，我们其实才见了三次面。每次见面都是在这个昏暗、廉价的小房间里。见面时，我们只顾着爱到天昏地暗。

此时她正背对着我，呼吸很轻。我把手伸进温热的被子里，抱住了她。她的身体是凉的，通过那薄薄一层的脂肪，我感觉自己清晰地触碰到她肚子下的肌肉、子宫，还有消化系统。她完全就是一个扁平的人，偶尔有风从敞开的窗户吹进来，我真害怕她像一片枯叶一样随风飘走。

“我不属于这里，王先生。”有一次结束之后，她这样对我说。“我感到好孤独，这不是我想要的生活。”

我震惊于她竟有这样的思想深度，同时又为她对我的信赖而感到开心。是了，她一直都很讨厌这样麻木、低俗的皮肉生活，讨厌形形色色进出的男人，讨厌自己的卑微无能。那些男人有高有矮，有老有小，但一个个肥头大耳的躯体和硬骨头，压在她身上，压得她喘不过气。

“那你为什么不离开呢？”我没忍住问道。

“这种工作没那么容易离开的。况且，”她垂眸，“除了这个我还能干什么呢？”

她想起几年前的下午，太阳在头顶暴晒，她强忍着三十多摄氏度的高温，穿了个长袖出门，将自己裹进安全感的脆壳里。她永远也忘不掉那样的眼神和窃窃私语。从那样的店里走出来，走在满是男人和粉色霓虹灯的街道上，人们看她的眼神要么是鄙夷，要么是炽热。有人小心翼翼地接过她递来的纸巾，仿佛她是个十恶不赦肮脏之人；有人用黏腻的手钳住她的掌心，仿佛她是一团滚烫的热浪。但她谁也不是，她是她自己。尽管她那天脸上什么都没抹，但长期涂抹的红色早已渗入皮肤组织，将她的双唇彻底染红。

我没再说话，把几张钞票放在她枕头边，就起身穿衣服了。

“你要离开了吗？”她抬起那双我爱的眼睛注视我。

“嗯，多出来的钱你拿去买什么都行。”

“那你下次几时再来看我？”

“不知道，不过我会尽早的。”

“你来的时候能带点东西吗？”

“你想我带点什么？”

“随便什么都可以，柴米油盐，或者书。”

她乖顺得宛如一只小猫，等我下次再来看她时，又会蹦蹦跳跳地抱住我欢迎我，然后打开一本小说向我请教我一个字的读音——仅仅一个。有时在得知答案后，她像是突然领悟到某件事，把头靠在我的肩膀上，有什么灼热的东西落在我赤裸的肩上并滑落，所经之处留下一小片醒目的烫红。我瞥见她床头柜上摆放凌乱的几本书，都是些最经典的文学小说，泛黄的书页有着细微的折痕，明显是翻了又翻的。这个房间确实太小了，她的世界又太大，以至于那里广阔而贫瘠。

当我再次去见她时，她整个人趴在床上，状态明显不好。昏黄的灯光遮不住她脸上被打得青一块紫一块的伤。斑驳的青紫落在她灵动的脸蛋上，我看着，倒也品出别一番风味来，像一只三花猫。

我的拇指抚上她的脸，在她伤口的周围轻轻摩挲：“疼吗？”

她善解人意地扯出了一个好看的微笑，把我的手挪到她的腰上，接着踮起脚，冰凉干瘪的唇碰上我的。

“我们开始吧，”那双纯真灵动的眼睛近在咫尺。

后来，我找到了一个更纯真美好的女人，便渐渐地不再去看望她了。一天偶然经过这里，我又想起了她，好奇心驱使着我，抱着一种猎奇的心态想看看她最近过得怎么样。

“小帅哥，想找几号啊？”又是这个熟悉的前台小妹。

“17号，”我站在店门口。

“啊。”空气陷入了干燥的寂静。我咽了咽口水，和小妹一时面面相觑。

“17号几个星期前就已经离开了。”

“去哪里？”

“这我就不清楚了。”