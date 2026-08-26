布莱德岭A分区居民联络网联合南洋初级学院共同主办于6月6日举行的“风雨同舟——庆祝布莱德岭50周年”的社区嘉年华。活动通过丰富有趣的游戏促进邻里交流，营造社区团结友爱的氛围建设，让居民在忙碌之余感受社区温情与归属感，当天吸引了约215名居民到场同乐。

本次嘉年华以海底世界为主题，现场设置了多款趣味游戏——制作友谊手链，水枪击倒杯子，以及运水接力赛等项目，吸引了不同年龄层居民的踊跃参与。居民完成游戏后可收集印章，集齐印章便可兑换奖品。

现场还设有展现社区凝聚力以及拉近邻里间距离的游戏摊位，包括“金圈绕线”“感恩墙”“照相亭”等区域。居民可写下对社区的感恩之情与期望，也可把社区的温馨画面定格在相片中。“感恩墙”上汇集了居民的心声，彰显了布莱德岭社区同舟共济、携手共建家园的协作力量。

布莱德岭居民在照相亭摊位前与吉祥物“布莱迪”（Braddy）合照。（南洋初级学院提供）

学生领袖李沁格（19岁）受访时说：“看到居民在‘感恩墙’上写满了心里话，让我感触良多。此次联合社区举办的活动走进了居民的心中，这份成果让我和团队伙伴都感到自豪与动容。”

不少居民反映，能带着自己的亲人与朋友一起度过愉快的下午，让人感到欣慰。他们说，能见证自己所居住的社区不断地发展，向前迈进，并一起庆祝社区建设50周年，深感荣幸。

学生志愿者指导居民如何完成“金圈绕线”。（南洋初级学院提供）

现场抽奖将气氛推向高潮

嘉年华后半场由舞台表演活跃了现场气氛，居民聚集在舞台前，观赏由南洋初级学院学生带来的表演。其中活力四射的现代舞蹈表演，让现场年轻人兴奋不已，《海阔天空》《狮子山下》等粤语经典歌曲则勾起了许多居民的青春回忆，让人回味无穷。

马林百列—布莱德岭集选区议员、国会议长谢健平（黄衣站立者）与学生领袖和居民一同观看正在进行的游戏。（南洋初级学院提供）

文艺表演结束后，现场抽奖环节将气氛推向高潮。马林百列—布莱德岭集选区议员、国会议长谢健平作为活动贵宾亲自抽取幸运居民，并为获奖者送上丰厚奖品。谢健平对居民这50年来为社区作出的贡献表达了由衷的感谢，期许居民能继续支持社区的发展，携手打造更加美好的布莱德岭。

这一嘉年华是南洋初级学院社区领袖计划（Community Leadership Programme，简称CLP）的实践。此计划是南洋初级学院与布莱德岭公民咨询委员会（Citizens’ Consultative Committee，简称CCC）达成的合作，至今已推出14年。为期五个月的体验式领导力计划旨在让学生领袖走进社区，从而更加了解社区的需求以及社区组织如何服务民众。在居民委员会与导师的指导下，他们开展了自己策划的项目，以回应社区的特定需求、回馈社区。

此次嘉年华活动，由南初社区领袖计划下的学生领袖负责筹备与策划。除了前期的活动构思、节目设计以及协调工作外，南初学生领袖在活动当天也负责整体统筹、现场协调，以及执行活动等工作，确保活动顺利进行。学生领袖在实践过程中，也须与布莱德岭公民咨询委员会密切沟通与协调。为了协助活动开展，学生领袖通过开放报名的方式，在全校学生群体中招募学生志愿者。学生志愿者当天负责人流管理、协助摊位运作，以及支援活动流程等。