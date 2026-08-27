这趟远行，才让我真正懂得大自然有多么震撼。

在我长久栖身的城郭里，草木常被当作装点街景的饰物，或是刻意留存的绿意。人间的秩序与繁华，才是每一寸空间的主角。所谓自然，早已褪去本真的模样；入眼的草木，多是人工筛选、悉心打理的结果，只为契合世人对美的期许。它们被修剪得整齐划一，被安置在规划好的角落，失去了随意生长的野性与自在，只剩下符合城市审美的姿态。

即便在上海、杭州这样绿意浓郁的都会，那些草木也不过是一方精致的园囿，算不得真正的自然。没有山风穿林而过，没有雨露的浸润，也没有虫鸣鸟雀自在栖居。难怪我总感觉自己难以触碰自然的灵魂，难以呼吸到草木原生的清润气息。

我竟记不清，上一次全然沉浸于大自然的怀抱，是何时的事了。这份遗忘，恰是我身心日渐倦怠、生机渐失的明证。当习惯了目光只停留在楼宇之间、车水马龙之上，心灵也仿佛被蒙上了一层薄尘，渐渐感知不到天地本有的辽阔与温柔。

城市如一片密不透风的水泥丛林，令人窒息：匆促的步履，沉甸甸的压力，无休止的奔竞，对物质的执念，漫天的尘嚣，人心的疏离，空间的逼仄，还有人情里那份挥之不去的虚浮…… 这所有的一切交织在一起，织成一张无形的网，将人牢牢困在其中，连喘息都带着几分局促。日子被框定得规整而刻板：奔波、攻读、消遣、休憩，全都囿于方寸墙垣，或是被一方屏幕牢牢困住。我们按着既定的时间表运转，像上了发条的钟摆，从一个场景奔赴另一个场景，却很少停下来问问自己，这样的节奏是否真正贴合生命的本意。

在身处城市里的日子里，心头总缠绕着惶惑与窒闷，连一日的行止都难有笃定。周遭人潮涌动、车马喧阗，喧嚣如潮水般将我淹没，寻不到半分安宁。想寻一处安静的角落，却处处是人声与杂音；想让思绪稍作停歇，又总被各类琐事催赶着向前。

再加上我总不肯、也无力顺应身心本然的节律安歇，心底的郁结便日积月累。哪怕只是一丝微澜，也足以让我心神不宁、脆弱难安。那些说不出的疲惫与迷茫，像沉积的泥沙，渐渐淤塞了心灵的河道，让原本鲜活的感知变得迟钝又麻木。

世间竟无处可安放这颗惶惑的心，我只能将所有的温柔与依赖，全然寄于母亲一身。她是我唯一的慰藉，亦是消解我所有不安的唯一归依。可我心里也隐隐明白，这份依靠虽能安抚一时的情绪，却终究难以化解深藏于灵魂深处的困顿。

从前我总以为，这是自己性格里的缺憾，亟须修正；如今才恍然，这原是灵魂深处生出的隐疾。它来自长期与天地隔绝的生活，来自城市环境对自然天性的慢慢磨蚀。而大自然，终究将我温柔地治愈。

当我伫立在辽阔无垠的高原旷野，望见连绵的幽谷铺展于眼前，阳光如流水般倾洒而下，以最纯粹的暖意涤荡周身，将心底淤积的阴霾与幽暗一一消融。山风掠过耳畔，带着泥土与草木的清香，每一次呼吸，都像是在为肺腑注入清冽的甘泉；目光所及之处，天高地阔，云影缓缓游走，所有被楼宇切割得细碎的视野，在此刻全然舒展。

（作者提供）

我向着澄澈的湖水、明净的长天放声呼喊、纵情歌唱，把经年郁结于心的万千心绪，尽数释放。没有路人侧目，没有规则约束，只有天地作伴，声音顺着风飘向远方，那些压在心头的重负，也仿佛随之飘散在无边的空阔里。

在大自然的怀抱里，我仿佛重获新生。

原来生命本应与大地相连，与天光云影相依；原来那些不安与窒闷，不过是灵魂在提醒我，该回到最本真的根源去。