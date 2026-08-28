编按：联合学生通讯员俱乐部配合2026年文艺营，在7月18日举行了第三届现场文艺创作比赛。优秀作品分三期，在《青春+》发布。

有人向往灯火璀璨的大都市，有人钟情宁静悠闲的小城，而我心中最特别的城市，却是马来西亚柔佛州古来。它没有吉隆坡林立的高楼，也没有新加坡快节奏的繁华，却用缓慢的步调、浓厚的人情味和熟悉的烟火气，悄悄在我的生命中留下了一道温暖的印记。

第一次真正认识古来，并不是因为它有什么著名景点，而是因为这里承载着许多属于我的回忆。每当学校假期，我总会回到古来，与亲人相聚。车子驶进市区时，街边一排排老店、熟悉的招牌、热闹的巴刹，以及空气中飘来的食物香味，总让我有一种“回家了”的感觉。或许，在别人眼中，它只是地图上的一个普通小城；但对我而言，它更像一本写满故事的相册，每翻开一页，都藏着难忘的片段。

古来的发展并不算迅速，却正因为如此，它保留了许多最真实的生活气息。清晨，巴刹里人来人往，小贩热情地招呼顾客；老人坐在咖啡店里喝着一杯咖啡，与朋友闲话家常；放学后的学生骑着脚踏车穿过街道，脸上洋溢着青春的笑容。这里没有城市中急促的脚步，也没有令人喘不过气的喧嚣。人们似乎总愿意放慢一点速度，与身边的人多说几句话，多停留一会儿。正是这种简单而平凡的生活，让古来拥有一种独特的魅力。

在古来，美食也是这座城市不可或缺的一部分。无论是一碗热腾腾的云吞面，一份香气四溢的椰浆饭，还是夜市里刚出炉的烤鸡翅、沙爹和煎蕊，都承载着当地人的生活记忆。每逢夜幕降临，夜市便逐渐热闹起来。摊贩们忙碌地准备食物，顾客提着篮子慢慢挑选，孩子们拿着零食开心地奔跑，空气中充满欢笑声与食物的香气。这些画面或许并不壮观，却让人感受到最真实的人间烟火，也让我明白，一座城市的温度，往往就藏在这些平凡的日常之中。

古来也见证了时代的发展。近年来，越来越多新的住宅区、商场和工业园区相继落成，吸引了不少企业进驻，也带来了更多就业机会。虽然城市逐渐现代化，但它仍然保留着人与人之间真诚的交流。走进一家熟悉的杂货店，老板会亲切地与顾客寒暄；在街头问路，陌生人也会耐心地指引方向。这份人与人之间的信任和善意，在快节奏的现代社会中显得格外珍贵。

对我来说，古来不仅是一座城市，更是一位默默陪伴我成长的朋友。这里有家人的关怀，有童年的笑声，也有我思念的人。每一次离开古来返回新加坡，我都会有些依依不舍。车窗外熟悉的街景渐渐远去，我知道自己又要投入忙碌的学习生活；然而，我也知道，无论走得多远，古来始终在那里，等待着我的归来。它像一盏温暖的灯，在我疲惫的时候，为我照亮回家的方向。

一座城市真正吸引人的，从来不是高楼有多高，也不是道路有多宽，而是它能否让人找到归属感。古来没有耀眼夺目的光环，却拥有最真挚的人情，最平凡且最动人的生活，以及最值得珍惜的回忆。正因为这些点点滴滴，它在我的心中占据了无可取代的位置。

我相信，每个人心中都会有一座属于自己的城市。有的人因为梦想而眷恋一座城，有的人因为风景而爱上一座城，而我，则因为亲情、回忆与成长而深爱着古来。未来，无论我走向更远的地方，遇见更多繁华的都市，我依然会记得古来清晨巴刹的喧闹、夜市的灯火、街角咖啡店飘出的香气，以及那一份无法取代的人情味。

城市塑造了我们的性格，也收藏着我们的故事。古来教会我珍惜陪伴、感受生活、放慢脚步，也让我明白，幸福其实并不遥远，它往往藏在最普通的一日三餐、一次团聚、一句问候之中。未来的我，也许会在不同的城市学习、工作、生活，但古来始终会是我生命中最温暖的一页。因为这里不仅是一座城市，更是我成长路上的港湾，是我无论身在何方，都愿意回首眺望的地方。