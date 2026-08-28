亲爱的读者：

继上篇分享了法律系大学生如何在学习与实习中善用AI之后，这一期就来聊个轻松好玩的——抽盲盒。

作者抽了20包电视剧《赴山海》的小卡盲袋。 图为拆封后的部分角色卡与闪卡，其水墨武侠风格的设计搭配精致的外盒，颇具收藏价值。（周佳铃摄）

最近抽了不少不同IP和形式的盲盒，有手办，也有挂件；甚至还有线上盲盒——优酷的“毅见倾心”毛绒挂件盲盒，里面装的都是我喜欢的演员成毅所饰演的角色。线上抽取后虽能马上知道款式，但要等一段时间才能收到实物。更有趣的是，里面还附赠随机小卡，要拆开后才知道款式，算是“盲中盲”。还有盲盒实体店的福袋，里面装着几个未知款式的盲盒，同样充满“盲中盲”的乐趣，而且盲盒的总价通常高于福袋价格。

作者抽取优酷 “毅见倾心” 线上盲盒，抽中了两款稀有的B赏娃娃，单价高于普通款。（周佳铃摄）

小时候，总觉得买东西应该是“看中了才买”，清楚自己会得到什么才安心。长大后，我却偶尔会被这种未知的快乐吸引。站在货架前，看着一盒盒包装相同的盲盒，我会忍不住想：里面是什么？会不会刚好是我喜欢的？这份期待，已经成为盲盒的一部分。我们买的或许不只是一个玩偶，还有拆开前的期待与揭晓时的惊喜。

对大学生来说，这种即时快乐似乎格外珍贵。上课、考试、找实习、规划未来，很多事情都需要等待才能看到结果。考完试要等两三个月才知道成绩，实习也不是一朝一夕就能积累起经验的。盲盒却不一样，付款、拆盒、揭晓，几分钟就能知道结果。在一个习惯等待的阶段，偶尔给自己一点即时快乐，未尝不是一种放松。

有时候我甚至觉得，大学本身就是一个大型盲盒。入学时，我们不知道会遇见什么样的同学和老师，不知道哪门课会成为挑战，也不知道一次实习、一次活动，抑或是偶然的尝试，会不会改变未来。我们一边拆着属于自己的“大学盲盒”，一边慢慢认识自己。

买盲盒的过程，也像是在做一次微型的“风险投资”。付款前，我们会想：这一盒值得买吗？会不会重复？抽到不喜欢的能接受吗？隐藏款的概率又有多高？其实，这就是在衡量风险与期待。决定要不要买这一盒，和决定要不要尝试一件新事物很相似——我们无法预知结果，只能在有限的信息下做出选择。

作者在盲盒店购入的福袋。 图为开出的三个盲盒与一个盲袋，总价值约为福袋售价的四倍。款式虽非指定IP，但整体造型可爱。（周佳铃摄）

最容易让人反复抽取的，还是“隐藏款”。但我觉得，“隐藏款”不一定就是最好的，真正重要的还是自己喜不喜欢。人生也是一样。别人眼中的“隐藏款”，未必适合自己。有人喜欢丰富多彩的大学生活，有人更享受安静读书。有人很早就确定了职业方向，也有人愿意慢慢摸索。没有所谓的“隐藏款人生”，适合自己的，就是好款。

我其实是个比较喜欢确定性的人，做决定总希望心里有数。可盲盒有趣的地方，恰恰是让我偶尔放下必须知道答案的执着。如果抽到喜欢的款式，我会开心地觉得自己今天有一双“幸运之手”。即使没有抽到，至少也收获了一次期待和惊喜。

盲盒还有一个意想不到的收获，就是让我认识了新朋友。为了交换重复或不喜欢的款式，我在社交平台上认识了一些网友，从一句“你有没有这款？”到开始聊天。和朋友之间，也会因为盲盒多了共同话题，例如分享“战绩”，交流挑选技巧。原本只是一个小兴趣，却成了人与人之间交流的契机。有时候，拉近距离的可能只是一句：“你抽到的是哪一款？”

也许，大学生活也是这样。我们无法提前知道每一次选择会把自己带到哪里，但正因为这种未知，才有了遇见惊喜的可能。

所以，偶尔拆一盒盲盒，不是为了追逐隐藏款，而是给我们的日子留一点未知，也是给自己一个发现“小幸运”的机会。