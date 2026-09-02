84名淡滨尼美廉初级学院（简称淡美初院）的学生，8月9日当天，站上新加坡国庆庆典舞台，为全国观众呈献大型舞蹈表演。从在校内学习舞步开始，到新加坡博览中心与其他院校的学生合练，再到国家体育场进行彩排，历时将近六个月的排练旅程就此展开。

反复练习掌握舞步

参与表演的学生早在2月底便投入了训练。对于不少第一次参与大型舞蹈表演的学生而言，记住完整舞步只是第一步。动作、节奏与队形，都需要反复练习才能变得熟练。一个动作没有跟上，便重新再来；一处队形出现偏差，便再次调整。在这个过程中，较快掌握舞步的学生会主动帮助不太熟悉舞步的同伴，而跟不上训练的学生也会在小休时独自练习。在一次次重复练习中，原本陌生的舞步逐渐变得熟悉，学生顺利地完成了第一阶段的训练。

在第一次排练中，学生正认真地练习着舞步。（淡滨尼美廉初级学院提供）

随后，训练转移到新加坡博览中心展厅进行，这里是不同院校的学生第一次见面并共同排练的地方。起初，大家都记不住自己的站位，舞步也不一致。好在经过多次的合练，学生们培养了一定的默契，训练取得了预期的进展。

编舞导师与学生在校内完成最后一次排练后合照。（淡滨尼美廉初级学院提供）

随着演出进入倒计时，训练也来到了最后的冲刺阶段。学生们来到国家体育场进行彩排，为8月9日的正式演出做最后的准备。面对更加宽阔的场地，训练强度进一步提高，学生不仅需要重新适应舞台空间与队形距离，在体力上也面临着更大的考验。

接下来的彩排，迎来了到场观看的小五学生与公众。对于表演者而言，这不仅是彩排，也是提前适应观众目光、调整临场状态的实战训练。

从校内学舞到新加坡博览中心合练，再到国家体育场彩排，淡美初院学生为国庆庆典认真训练。（淡滨尼美廉初级学院提供）

登上舞台内心澎湃

历经数月的训练与彩排，正式演出的时刻终于到来。学生们化好妆容，换上亮眼的表演服，细细整理衣摆，列队准备迎接登台的高光时刻。局促的指尖，微微绷紧的肩膀，还有此起彼伏的交谈声都藏着少年心底交织的忐忑与澎湃。

淡美初院副院长卓丽霞（前排左三）、院长冼健豪（前排右五）、带队老师与准备上台表演的学生拍照留影。（淡滨尼美廉初级学院提供）

当学生们一步步走上舞台，眉宇间挥之不去的不安正一点点沉淀为坚定。心底的紧张慢慢褪去，难以抑制的激动随着国人的欢呼在胸中翻涌。不少人眼眶微微发热，几个月的点滴经历在此刻涌上心头。音乐响起，璀璨的聚光灯骤然洒落，淡美学生们正式踏上国庆庆典的盛大舞台。

聚光灯下，学生们在国庆庆典上卖力地演出。（淡滨尼美廉初级学院提供）

台上的每一个抬手、转身、跳跃，都烙印着无数个在学院、博览中心以及国家体育场反复打磨舞步的日夜。此刻站在万众瞩目的舞台上，学生们目光坚定，奋力展开双臂，用热血完成每一个动作。“台上一分钟，台下十年功”，短短几分钟的表演，凝聚的是数月以来付出的汗水与时间。

参与表演的学生赵子谦受访时说：“站在台上的那一刻，我内心无比澎湃，一心只想呈献最完美的演出，为国家的生日献上最诚挚的祝福。”

两名学生代表与主持人林茜茜（中）一起摆出帅气的姿势。（淡滨尼美廉初级学院提供）

难得的成长历练

国庆庆典结束了，但对参与其中的学生而言，这段经历并没有随着舞台灯光的熄灭而落幕。谈及学生参与国庆庆典的意义，负责领导淡美初院庆典筹备工作的副院长卓丽霞说：“演出的经历让淡美师生的心凝聚在一起。能够站上国庆舞台，不仅让学生为自己是淡美初院的一分子而感到自豪，也进一步增强了他们对学校的归属感和国家认同感。”

卓丽霞认为，漫长的筹备过程，教会了学生团队协作、沟通协调和解决问题等多项21世纪核心能力。