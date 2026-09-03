我们学校的隔壁有一所盲人学校。两扇校门隔着一条长街，平行而立，共享同一片清晨天光。

在日复一日的上学路上，我常常遇见握着白手杖的他们。我们走在同一条街道上，奔赴各自的课堂，步履匆匆，却从未真正相逢。直到那个雨天，一场大雨，让两条平行的路，在朦胧雨雾里悄然交汇。

那天清晨，天色压得很低。起初只是细碎雨雾浮在空气里，轻轻濡湿树叶与远处模糊的楼宇。转瞬之间，仿佛积攒了整夜的雨骤然倾泻。风从街道尽头奔涌而来，街边的树木被吹得低低俯仰，枝叶摩挲，落下满街潮湿的声响。屋檐积水成线，垂成细密的雨帘；车辆碾过路面积水，溅起银白浪花，繁忙的人流倒影便碎在粼粼水光里。很快，整座城市便浸在一片茫茫雨幕之中。天地朦胧，街景淡远，远处的校门，在雨雾里晕成一抹浅浅的墨色。

我撑伞逆风前行，雨水轰鸣，不断地敲击着伞面。一些雨水飘入衣领，湿意浸透了周身。可是比风雨更纷乱的，是我有些躁动的心。堆积的错题，未定的成绩，迷茫的前路，这些问题层层地积压在心底。我总害怕稍有停滞，就会被节奏飞快的生活抛下，在未知里惶恐着，找不到前行的方向。

但在喧嚣之中，我却清楚地听见了另一种干净的声响。嗒、嗒、嗒，轻缓却坚定，缓慢却毫无迟疑。

雨幕之中，一名盲校女生缓缓走来。风雨吹斜了她的伞，深蓝校服晕开湿痕，水珠从她的发梢滑落。她看不见滂沱雨景，却静静侧耳，分辨人流走向、车流疏密。白手杖探入积水，触碰路沿便稳稳收回，每一步都循着自己的节奏，像是隔绝了外界所有慌乱。

一辆脚踏车从她身旁险险擦过，她身形微晃，脚步有些犹豫。我快步上前扶住她：“我陪你过马路吧。”

她循声转头，唇角漾开浅浅笑意，清淡温柔，瞬间柔化了雨天的沉郁。

绿灯亮起，我们并肩穿行雨巷。我尽量扶着她避开积水较多的地方，她凭一根手杖笃定落脚。杖尖轻叩水面，碎珠起落，清亮安宁。她步履不快，却步步从容。外界风雨喧嚣，她的心境却始终澄澈，步伐安稳有序。

抵达街对面，她轻声道谢后，我们便就此分别。随后，她独自走向教学楼。雨雾慢慢裹住她的背影，唯有白杖触地的声响，仿佛穿透了满城喧嚣，又清晰地传回了我的耳中。

我伫立在原地，心中豁然开朗。

我虽能看见长路万千，也能看见选择无数，却常在纷杂的前路中焦虑迷茫、手足无措。而世间风景她皆不可见，却始终守得住本心，行得稳、走得定。

原来人心的安定，并不取决于所见多少、所得多少，而是源于内心的秩序与定力。眼中虽有万千风景，未必心有方向；身处风雨泥泞，心若安稳，步履自坚。

人生风雨无时不有，困住人的从不是前路的晦暗，而是内心的慌乱。我想，真正的成长，是纵使前路漫漫、世事无常，依旧能稳住心神，从容前行。

雨依旧簌簌落下，风声水声融为一体。天色依旧未晴，可我心中那条迷茫已久的路，早已被温柔的顿悟一点点照亮，变得澄澈明亮，自此也有了更加笃定的方向。