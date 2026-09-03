台南夜，偏南风急，灯火阑珊处。

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初闻Bar T.C.R.C.大名身在经济舱，星宇航空与其联名推出机上特调，当时涉酒未深只懂天秤好不好喝。湛蓝宇宙2.0添加的蓝柑橘相映天空色泽，却不如威士忌、绿茶与柳橙天然协调的星空莫西多顺口。人生初尝台湾调酒竟不在本岛，而是独酌空中。

后来得知它是首间跻身亚洲50大酒吧的台南元老，但待到更后来才慕名造访隐匿新美街的The Checkered Record Club。门前见“本日订位已满”便知来对所在，门后左侧木质酒墙吧台向内排开，右侧两人桌各一盏银行家灯，昏黄光照角落古物，一本老派的烂漫。一杯重组Mai Tai的府城漫步，缀上甘酸的洛神花蜜饯，再配着隔壁阿庞烧烤适辣下酒的鸡翅肉串，杯沿盘缘散漫一股市井气味。道地经典还需新美街前科累累的old kids。

其中一位做了八年后转投成功路开凿Moonrock，成功跃身榜单眷顾一位难求的行列，未饮其杯先闻其声。亦先见其光，小巷灯牌微黄闪烁，引人登陆方格俐落的摩登月空。黑白灰色系的QR酒单不秀酒，而以抽象摄影作品配附零星文字，维系朦胧神秘直至上桌那刻。

第一杯相中特有山葵元素的伏流ver.4，未如意料的辛辣，反倒馥有清爽草本味。调酒容器更令人玩味，铝制底座架上陶制圆弧杯，好喝好看之余也很好握。后来先知容器是伏流物件为其量身定制的，而店里的灯具门把等设置亦如是，撑起精神个性的究竟是物质实体。下一杯点了天堂与泥土，主因deca joins的名堂即使甚少听他们的歌，就此忏悔恶补错失的台湾独立音乐（史）。原来 Rock is摇滚乐，耳根更得竖起打听主理人兼听团仔的私播歌单，增广见闻。对于光、音、相的品味执着在此交生出当代质感的星系宇宙。

台南阡陌纵横交错，有些陌生渐变熟络，几经转角的home away from home。数年前偶然滑过IG，被老宅木具采光纯粹吸引，尾随某个追踪着但不熟识的台北人前来嚥·台南。作为复合式咖啡厅兼酒吧，早C晚A乃日常作息，但非二分绝对，比happy hour更happy的daydreamer hour早晨开门营业就能开喝。天光靠窗有阳光C位，暗暝吧台有交际A座，每次光顾的时季、座席、饮品选择之变，将调度出别具一格的风味。

不变的是，Espresso几乎成了家常必点，专注细节不马虎从来是经典不败的不二法门。他们家的咖啡马丁尼特别选用台北Rufous的豆子，以此现萃意式浓缩咖啡混融伏特加基底的调酒，再添自家熬制的黑芝麻糖提味。闲话家常获知，主理人夫妻档不只嗜酒也识咖啡，他们游历各国工作都会品尝当地饮品原料，扩充自身的文化味蕾地图，带回台湾。这款自傲台南的美酒加咖啡，让人想一杯再一杯，世上别家无法复刻的良苦心思与甘甜滋味。

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今宵酒醒何处，巷仔内，不醉不会。