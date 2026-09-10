由新加坡国立大学图书馆和淡马锡基金会主办的首届“TF-NUS Heritage Champions”学生项目展9月5日（星期六）在淡马锡店屋举行，展出10个由高等学府学生开发的文化遗产项目。学生通过绘本、工作坊以及数码平台等创意形式，让公众接触较少受到关注的本地历史与文化。

这项计划获国家文物局支持，旨在加深青年对本地历史与文化遗产的认识，并鼓励他们通过社区项目参与文化遗产的保存。为期两年的两届计划共有125名来自不同高等学府的学生参与，每届五个入选团队可获最高7000元资助，用六个月的时间将构想付诸实践。10个项目至今已吸引了超过1000名公众参与。

文化、社区及青年部兼永续发展与环境部高级政务次长吴函燕（中，穿白裙者），和TF–NUS Heritage Champions项目参与者、国大图书馆职员以及导师合影。（新加坡国立大学图书馆提供）

街头冰淇淋串联世代记忆

对不少新加坡人而言，街头冰淇淋小贩承载着熟悉的童年记忆。然而，随着年长摊贩逐渐退休，愿意接班的年轻人减少，这道街头风景也正逐渐消失。

因此，学生团队“Scoops of Memory”选择把传统街头冰淇淋小贩的故事化为儿童绘本“My Ice Cream Uncle”。他们通过在国家图书馆举办故事会、制作纪录片以及建立数码档案，记录小贩的经历与行业面貌，至今吸引了超过100名儿童、家长和教师参与。

谈及项目希望带来的影响，团队成员钟定熹（国民服役人员，20岁）坦言，团队从一开始便希望项目能够跨越世代，不仅让孩子认识本地街头冰淇淋文化，也希望能够勾起父母一代的童年回忆。

他说：“我们希望父母能借着与孩子一起参加故事会的机会，分享自己的童年经历，让孩子也能接触父母儿时熟悉的街头冰淇淋文化。”

以战时料理走近烽火岁月

同样以食物为媒，学生团队“Wartime Tuckshop”让年轻一代从烹饪体验中，走近战争年代的生活。

“Wartime Tuckshop”通过体验式烹饪工作坊，让公众认识二战时期粮食短缺如何影响普通人的饮食。参与者还可用木薯、番薯等当时常见食材制作战时料理。此外，为了让更多人了解二战时期的本地历史，团队也将这些战时食谱手绘并整理成线上食谱。

“Wartime Tuckshop”体验式烹饪工作坊让参与者动手剥木薯皮、捣木薯，在处理食材的过程中感受战争年代的饮食生活。（新加坡国立大学图书馆提供）

团队成员黄恺恩（新加坡国立大学大二，22岁）在谈到创作灵感时说：“希望大家通过了解当时的生活，意识到我们今天所拥有的一切并非理所当然。”

他也提到，回望这段历史能让年轻一代进一步理解新加坡一路走来的历程，更加感恩和珍惜现在的生活。

在牛车水老店寻找历史

学生团队“Finding Chinatown”则通过游戏化的文化路线，鼓励参与者走访牛车水的六家传统商家，在与经营者交流以及亲身体验中认识牛车水。其中，参与者可尝试烤肉干，体验传统茶艺等，从日常活动中理解新加坡老字号如何共同塑造牛车水的文化面貌。

“Finding Chinatown”学生项目的参与者走访牛车水传统商家，在现场讲解中了解牛车水的历史与文化。（新加坡国立大学图书馆提供）

“Finding Chinatown”成员林卓萦（新加坡国立大学大四，22岁）说，团队希望打造一个能够促进近距离互动的项目，让参与者通过亲自与商家经营者交流，更深入地了解他们背后的故事。她说：“通过人与人之间的互动认识新加坡华人历史，对参与者来说感受会更加深刻。”

随着牛车水不断现代化，团队希望公众看到，文化遗产不仅存在于建筑中，也存在于至今仍延续着传统技艺的商家身上。

从旁观到传承

学生项目成果展当天，不少学生结伴前来参观，也有人与家人一同看展。展厅里，参观者穿梭于不同项目展位之间。有人手里拿着从各个展位收集到的宣传册；有人在离开展位后，仍与身旁的朋友讨论刚才听到的故事。

到场参观活动的学生胡雪恩（南洋理工大学大二学生，20岁）走过一个个展位后，发现不少原本陌生的本地文化遗产，通过不同媒介呈现在眼前时，变得格外生动。其中，“Scoops of Memory”以儿童绘本的形式，带她认识本地街头冰淇淋小贩背后的故事，也让她不禁感叹：“原来新加坡有这么多不同的文化遗产。”

另一名学生傅敏慧（新加坡管理大学大三学生，21岁）也在展览中，重新认识了新加坡的过去。她说，展览让她以更沉浸的方式，走近新加坡不同面向的历史，并因此更加珍惜当下所拥有的一切。

从认识一段陌生的历史，到主动记录和分享身边的文化记忆，该计划不仅让更多青年看见本地文化遗产的多元面貌，也鼓励他们从文化遗产的旁观者，成为这些故事的传承者。