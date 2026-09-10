半夜，我无法入眠。窗外微风悄悄飘进我的房间，吹得窗帘一动一动的，像是有什么话要说，却始终没有说出口。我翻了几次身，终于觉得床也并不比地板舒服多少，便索性起身下楼。

夜已深，白日里熙熙攘攘的街道此刻安静得近乎陌生，偶尔驶过一辆车，声音拖得很远。路灯昏黄，树影随风轻晃。我原以为整座城市都已沉睡，却不想，黑暗里仍藏着一些醒着的人。大概人在夜里总会诚实些，白天忙着生活，到了晚上，才终于有空与自己对坐。

走了一会儿，我看见一个男人坐在长椅上。他手里握着一罐啤酒，手机却一直亮着，屏幕那头是一个女人。他们隔着屏幕说着话，我听不清内容，只看见女人似乎提醒他少喝一些。他笑了笑，将酒罐放到一旁。一个成年人到了深夜，仍需要隔着一块小小的屏幕，才能看见自己想见的人。那女人也许是他的妻子，也许还有孩子在远方等着他回家。白天，他或许有工作，有责任，有不得不完成的事情；唯独到了夜里，才终于有空承认，原来自己是想家的。那罐啤酒大概不是为了醉，不过是想让这漫长的夜短一些。

再往前走，一盏路灯下站着一对年轻人。男孩似乎说了很久的话，女孩一直低着头，最后才抬起眼睛看他。他们站得很近，却又小心翼翼，仿佛再靠近一步，便会惊动什么。我没有听见他们说了些什么。也许白天没有时间，也许这段感情不便让旁人知道，所以只好把一句应该在阳光下说的话，留给了夜。人有时候就是这样，越重要的话，越难说出口；越珍惜的人，越害怕被旁人看见。于是他们借了夜色，把藏了许久的心事交给彼此。风从他们身旁经过，四周没有掌声，也没有旁观者。可有时候，一句话能够被一个人认真听见，便已经足够。

我继续走着，瞧见一家还亮着灯的小店。玻璃窗后，一个女孩独自坐着，身旁放着一只杯子。她没有拿手机，也没有与谁交谈，只是静静地坐着，偶尔举杯轻啜。夜风掠过，我忽然闻到一阵苦而醇厚的香气——原来，她喝的是咖啡。这似乎有些不合时宜。别人借酒意入睡，她却偏要让自己清醒。我猜，她未必是不困，只是不愿睡。因为一闭上眼，那些白日里来不及想的烦恼、没有说出口的话，以及那些已经离开却仍留在记忆里的人，便会趁着夜色一一回来。咖啡虽苦，她却一口口喝着，仿佛只要保持清醒，便能暂时躲过梦里那个不愿面对的自己。

我忽然觉得，他们和我没有什么不同。有人把思念藏进啤酒里，有人把爱意留在路灯下，有人把心事泡进咖啡里，而我，不过是在深夜的街道上游走，假装自己只是睡不着罢了。原来到了夜里，人总会比白天诚实一些。灯一盏盏熄灭，那些藏了一日的疲惫、思念与遗憾，也终于无处可藏。我们以为自己独自醒着，却不知城市的另一端，或许也有人望着同一片黑夜。

回到房间时，天仍未亮。窗外的风又悄悄飘进来，树叶沙沙作响。远处几盏灯零落地亮着，迟迟不肯熄灭。我站在窗前，忽然觉得这夜晚没有方才那么冷了。或许那男人还在思念家人，那对年轻人还在诉说心事，那女孩依旧一口一口地喝着咖啡；而这座城市里，还有许多人守着各自的夜，怀着各自的心事。

我们彼此不识，也未必会在明日相逢，却在这一夜，醒在同一片夜色里。夜把我们隔得很远，却也让彼此的孤独有了回声。原来，孤独并非因为无人相伴，而是因为还未发现，黑暗里也有与自己一样醒着的人。

夜还未央，风也没有停。窗外那几盏灯，依旧在黑暗中亮着。

我终于闭上眼睛。

原来，在这漫长的夜里，我并不孤单。

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