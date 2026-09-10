日本是我真正意义上的第一次独自旅行，这个地方对于独旅来说非常友好，不论是随处可见的一人食、青旅恰到好处的舒适度，又或是我需要的那份“距离感”。

但可能也正因挑战性不算高，我反而想给自己上点难度。

从关西机场落地后，我没有去大阪，而是直接往反方向去了和歌山城。网上有很多交通攻略苦口婆心地提醒大家千万不要坐错电车，不然一不小心就会被“流放”到和歌山。

我自证：我是自愿被发放到这座小城的。

作为一个随性的P人，我通常前一天晚上才会大略计划一下第二天想去哪里，至于最后有没有照着计划走，好像也不是那么重要。每天撑着伞，在4公里的范围内靠双腿慢慢熟悉和歌山，饿了就随便找家店吃饭，懒了就在便利店解决，看见精美的面包店又会像老鼠掉进米缸一样走不动路。没有罗列打卡清单，而是在这些漫无目的的晃荡里，慢慢记住了这座城市。

离开和歌山城后，我去了白滨。结果到达白滨的第二天，我就开始怀疑自己是不是把行程排得太长了，因为没过多久，我便已经把这里大部分的景点逛了个遍。无奈之下，只好切换成“当地人”模式。毒烈的紫外线让我实在没办法在海边待太久，于是我找了一家氛围不错，还能看海的咖啡店，一坐就是四小时，中间还小盹了一会儿。后来几天，我几乎都会在吃完午饭后去那里，看看一成不变的蓝色和海边戏水的人们，在时间流逝中逐渐和这抹蓝融为一体，成为了景区里一个不固定刷新的NPC。

独旅后我发现，所谓浪费时间其实也是一种自由。我无需担心行程是不是太空，无需为了坐四小时看海这件事向任何人解释，所有的预料之外与自然而然都是被允许发生的。

我的三脚猫日语当然不足以让我和当地人进行什么深入的聊天，而我原本也以为自己已经习惯了旅程里的沉默。直到熊野古道，我在路上被一行人“捡起”。我本来没有抱着会在徒步途中遇见任何人的期待，却很幸运地在起点便遇到了六位同样不期而遇踏上朝圣之路的人们。我们互相交换姓名和国籍，一起走了一段路。有时山林和我们都是安静的，有时又因为一句话让整条路都充满了笑声。明明只是刚刚认识的人，却在那几天里很自然地走进了彼此的旅程。

加缪在《我身上有个不可战胜的夏天》写过：“旅行正是通过让人面对自我的方式将人点亮，当人心不那么坚固，世界之音便能更轻易地走入心墙。”我们走上这条路的理由虽然各不相同，却都带着一种难得的纯粹。而我也在这份纯粹里，慢慢卸下了一个人旅行时习惯性的那层保护，开始透过他们的眼睛去看一个另一个世界，也意外开启了一个不在计划内的人生副本。

很奇妙的是，这些人或许一辈子都不会和我的人生产生交集，但我们却在古道尽头一起分享食物，交换人生，又在各自的路线终究要回到正轨时相拥道别，然后各自奔向下一个目的地。我们没有经历足够多的时间去成为传统意义上的朋友，比起交谈日常，我们更多会在某个余晖、某阵海风、某一段路上突然想起对方，然后发去一句问候。

在这个什么都讲求效率的时代里，我很幸运，遇到了一群让我觉得原来慢一点也没关系的人。我们在世界不同的角落，却选择了让问候与思念以书信的方式慢慢抵达。我们可以隔很久才联系一次，也不需要时时刻刻出现在彼此的生活里，却会记得那段一起走过的路。

而当初那句半开玩笑的“我正通过你的眼睛看世界”，现在也正一点一点地实现着。