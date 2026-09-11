中学时遭亲近朋友在社交媒体上多次伤害，姚俐廷曾想：能不能让一条带着恶意的留言，在发出去之前先停下来？这个念头促成她早期的创业项目Empathly，也让她此后把创业理解为一件“与人有关的事”。如今，她与许恩阳全职投入人工智能初创公司Collar AI，仍从“谁需要帮助”开始找问题。

今年23岁的姚俐廷（Jamie Yau）和22岁的许恩阳（Kazel Koh En Yang）分别就读于新加坡管理大学和美国密歇根大学。青年创业的困境，两人都经历过。接受《联合早报》访问时，他们齐声把一句话说了两次：“别走安全路线。”

给恶意留言装上“刹车器”

姚俐廷中学时，一名亲近朋友曾多次在社交媒体上，发表针对她的不友善内容。她不想让学弟妹经历同样的事，便和朋友创办Empathly，希望用户输入带敌意的话语时，系统会像语法检查工具般跳出提醒，让人重新斟酌是否要发出。

2022年，19岁的姚俐廷与朋友把想法变成现实，Empathly成为可运作的工具。它先是供学校和家长使用的对话调节工具，后来发展为在伤人评论发出前识别风险、以行为提示劝用户重新考虑的人工智能工具。

姚俐廷解释，团队没有直接阻止用户发出信息，因为强行拦下可能让人更反感。相较之下，先给一个提醒，或许更能促使对方重新思考。在Empathly之外，姚俐廷也参与青年科技慈善组织Youth Tech SG，维护更健康的网络环境。2025年财政预算辩论中，总理兼财政部长黄循财提到他们一家三代人的贡献。

这次被看见，对姚俐廷很是私人。她说：“我很感激，也觉得很幸运。我希望成为一个能为其他青年指路的人，让他们知道，不一定要走传统道路，人生还有别的可能，应该追逐自己真正喜欢的事。”姚俐廷的祖父母曾在军营食堂掌厨，父亲后来也在军队工作，家人都以能为新加坡发光发热为荣。

Empathly约一年后停止运作。姚俐廷回看那段经历，说自己学会坚持，找出真正值得解决的问题，也学会调动资源把事情推进。“无论在哪个领域创业，人都是中心。我喜欢同人交谈，想知道他们遇到什么困难，如果能造出一个让对方生活或工作好一点的工具，便会很兴奋。”

从为他人服务出发

与姚俐廷相同，许恩阳在Collar AI之前，已经从健康科技行业起步。他16岁创办第一个健康科技项目，后来成立CyberLife AI。也是在2022年，姚俐廷与许恩阳获选青年领袖交流会（National Young Leaders Fellowship）后相识。2025年，二人合作把重心放在Collar AI，带领团队在企业的工作流中，加入人工智能工具。

他们的公司以美国为总部，在新加坡、香港和菲律宾也有客户，两人既是员工也是老板，经常穿梭于各国之间。许恩阳目前在Collar AI兼任首席执行官（CEO），负责策略与技术发展；姚俐廷兼任首席营运官（COO），负责销售与业务发展，团队目前有六个人。身为联合创办人的二人，脸上没有黑眼圈，也依旧精神饱满，因为他们相信“自己提供的服务，真的帮助到了他人。创业成功的诀窍，也是这么简单的道理。”

Collar AI针对的情境是，私募市场基金的交易记录、电邮往来、尽职调查通话，以及合伙人放弃某项交易的理由，常分散在收件箱、聊天记录和不同工具里。许恩阳与姚俐廷设计的人工智能则把这些资料整合，成为可学习的内部知识。

2026年，二人与合作伙伴X-Phy出席全球规模最大的网络安全行业年度盛会RSA Conference。（受访者提供）

光鲜背后，二人也经历过挫折，他们转换服务对象，也失去过重要客户，被投资者拒绝，又获得美国顶级创业加速器Y Combinator（YC）注资。2026年3月，当时的YC有约一万个申请者，录取率约为1%，姚俐廷与许恩阳被告知是获得这个投资项目最年轻的新加坡人。这次录取为两人带来50万美元（约63万新元）种子资金，以及三个月的导师辅导。

两人把这段路形容为“过山车”。姚俐廷认为美国对年轻人创业较开放，“美国投资者大部分先相信，再决定是否投入，但新加坡社会对年轻创业者较多怀疑，我们得花更多力气证明自己。”许恩阳则认为，出国让新加坡人看见更大的可能，同时保有对数据和细节的务实判断，“海外的新加坡人更加有凝聚力，虽然我们更关注具体数字，而非宏大愿景，但只要结合二者，就能有很大的优势。”

在他们看来，年轻人创业最难的第一步，不是做什么的点子，而是有人肯不肯给一次机会。即使只是免费试用，潜在客户也可能先问：为什么要把机会给一个看起来经验不足的团队？新加坡创业机会受限，或许正来自这一点。

许恩阳也观察到，“许多年轻人从没接触过创业者，自然也不会把创业当作职业选项。如果家人熟悉的是医生、律师或金融业，孩子看见的往往也只有那些路。学业占去时间，身边人又常把金融、科技、法律和医学视为更稳当的选择，项目便容易停留在课外的灵光一现，或成为履历上的一行字，并没有真正起作用。”

他们因此特别在意不同家庭背景的青年能否接触创业与科技。资源、学校和社会经济背景会影响别人预设你是否会成功，但两人都来自普通家庭，创业的重点仍是为别人解决问题。他们也希望同龄人能相信自己，科技能服务任何阶层。

新加坡是安全的“创业沙盒”

姚俐廷认为，“新加坡人往往严重高估了自己所承担的创业风险。事实上，新加坡拥有世界上最完善的社会安全保障网，年轻人基本能保证有房住，而且在本地吃一顿面只需要4新元。同时，新加坡没有像其他许多国家那样，面临枪支暴力或毒品滥用等安全隐患，是一个极其安全的‘创业沙盒’。”

谈到从零到一的创业步骤，姚俐廷说，“先找到愿意一起做事、能够信任的共同创办人，再找一个自己真正关心的人群，问他们到底遇到了什么问题。”