我藏在竹林里，屏住呼吸，心脏砰砰乱跳。表哥从坡上跑下来，拿着一根笔直的树枝，呼呼喘着气。一群说不上名字的鸟从头顶掠过，像墨点子似的泼洒在半边天，发出几声重叠的啼叫。

“大家都跑去哪儿了？”他小声嘟哝着，随手将树枝插在地上。我就在他身后，压着笑，猫着腰，偷偷绕到前头去，撒腿便跑。风在耳旁呼啸而过，我顺着它向前跑，脚步轻得不可思议。表哥的呼喊便也揉碎在风里了。

这是我们之间最喜欢玩的游戏。表哥家有一片栽满竹子的山坡，每逢过节走亲戚到他家，我们这群人便在这里玩捉迷藏。我从山坡跑到水泥路上，肺就像要烧起来一样，连脸也烧热了。但我还是没停，继续向前，直到我跑到村子中心的那棵枯树才停住了脚步。我看见了表姐。她是表哥的妹妹，比我大一岁，是一堆表亲堂亲里跟我最亲的，见面总爱给我塞一颗糖。此时，她蹲在那棵焦黑的树下，用一支野花戳着什么。

“你在干什么？”我边问，边凑近看。

太阳正准备落下来，烫得周围天空红彤彤的，连周边的云彩也染上了浅浅的光晕。她的脸背着光，看不清神情，肃穆得像守灵人一般。听到我的问题，她站起身来，跺了几下蹲麻的小腿。“乌鸦，”她答道。我耸了耸肩：“死了吗？”

“只剩骨头了。”我越过她的肩头，看见了那具纤细的骨架。我不知道回什么，只是“哦”了一声。

“什么时候走？”她问。

心跳突然漏了一拍，不知道为什么有些心虚，我近乎嗫嚅着说出这句话：“过完年就差不多要走了，我妈妈在新加坡很想我。” 她点了点头，将花丢在那只死鸟的身上，低下头沉默着。

突然，她问我：“知道这只乌鸦怎么死的吗？”她压低嗓音，语气里带着一丝戏谑的笑意。红色的夕阳艳得出奇，照着她的侧脸。我摇头。 “爷爷奶奶告诉我你要回去那天，下了场暴雨。”她张开手臂，“这么大的雨。我从他们那里骑车回家，冒雨正往回赶呢，一道雷劈在这棵树上……”

表姐亮晶晶的眼睛望向我，笑得眯了起来，“轰隆隆！就把这只倒霉蛋给劈死了。”她做了一个歪脖子的动作。

我偏过头，感觉眼眶有些温热，不敢看着她的眼睛。她装作若无其事地拉起我的手，“回家吃饭吧，让我哥那个大傻瓜继续在外面找去。”

之后几天，我们假装什么事都没有发生过，依旧如常打闹玩乐，直到过完了年。我搭上了新年后第一趟飞去新加坡的飞机。临登机之前，表姐在汹涌的人群里抱了我一下。轻轻的，一触即分，什么都没说。那时我觉得她暗自恨我，因为我独自离开了这里。告诉我那只乌鸦的故事，便是她恨我的证据。

我们之后再也没有联系过。这进一步证明了我的猜想。几年后，当我几乎彻底忘记这件事，忘记了这个爱给人塞糖的表姐时，我从小时候的衣服口袋里翻出一颗糖果。是我表姐钟爱的那种。在LED灯的照耀下，塑料糖纸上闪着泪一样的白色光点。

直到那时我才意识到：那次我偏过头避开她的眼睛时，是因为我看见她其实是在哭。那次拥抱，她其实也留下了一句无声的告别。我紧紧攥着这颗糖，这颗过期却珍贵的证明，就像是什么绝世珍宝一般，眼泪止不住地流。

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