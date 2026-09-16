为庆祝种族和谐日，裕廊先驱初级学院在7月22日举办了一场别开生面的嘉年华活动。活动旨在让全体高一学生通过各族文化摊位、互动游戏和集章兑奖，亲身体验新加坡多元种族的特色，增进对彼此文化的理解与尊重。当天，校园内洋溢着欢庆的气氛，不少学生更身着各族传统服装到场，为活动增添了一道亮丽的风景线。

为庆祝种族和谐日，不少学生身着各族传统服装到校。（裕廊先驱初院提供）

活动以嘉年华形式拉开帷幕，校园内设置了华族、马来族、印度族及欧亚裔等不同族群的文化摊位，每个摊位都设计了独具特色的传统游戏。华族摊位有“夹弹珠”和“投壶”挑战，马来族摊位带来“五石子”和“陀螺”竞技，印度族摊位安排了“卡隆棋”（Carrom）游戏和“抓石子”比赛，欧亚裔摊位则推出了“荷兰陀螺”和“传统套环”游戏。各族学生穿梭于摊位之间，玩得不亦乐乎，欢笑声此起彼伏。

除了游戏，每个摊位还设有文化小知识问答环节，学生参与游戏后须回答一道关于该族群习俗或节庆的问题，答对即可获得一枚印章。集章卡上共设八个空格，集满八个不同摊位的印章，便可到兑换处换取奖品，如特色小零食、文创书签和手工艺纪念品。不少学生为了集满印章，反复排队挑战游戏，现场气氛热烈而高涨。最后，学校以一张集体合照圆满地结束了活动。

投壶吸睛拉近族群距离

活动结束后，负责华族摊位的高一学生林靖杰说，准备过程中最让他意外的是，其他种族的学生对“投壶”特别感兴趣。“他们不光想玩，还问这个游戏以前是做什么用的，我们就临时查资料补讲了一些历史背景。”他笑说，本来担心摊位会冷冷清清，结果一整天几乎没停过手。“看到大家玩得那么投入，觉得之前的准备都值得。”

高二学生张珅箖则分享道：“以前觉得种族和谐日只是形式上的纪念日，但今天通过玩游戏、回答问题，我真的学到了很多关于其他族群的小知识，也玩得很开心。”

高一学生周姃颖是和朋友一起“冲印章”的其中一员。她原本以为自己只对华族摊位比较熟悉，没想到在马来族摊位玩“五石子”时反而卡得最久。“看起来很简单的抛接动作，但其实真的很难。旁边的马来同学一直教我，最后终于成功的时候非常开心。”她说，以前觉得种族和谐日就只是听讲座，但这次真的是“玩着玩着就学到东西”。

负责老师林素慧受访时说，希望通过嘉年华的形式，让学生们在轻松有趣的互动中，自然地接触和了解不同文化。她说：“种族和谐不是一句口号，而是从愿意试一试、问一问、玩一玩开始的。”