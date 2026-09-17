9月，终于迎来了假期。忙碌了一年，这么一停歇，我才发现这一年都已过了四分之三。

16岁的四分之三，充满了希望和遗憾。

人人都说，人是渺茫的，就犹如大海里的一滴水、沙漠里的一粒沙。我想，事实的确如此。我是海里的一滴水——随波逐流，是沙漠里的一粒沙——随风飘荡。随波逐流，随风飘荡，乍一听，好潇洒。但我有些不甘。水和沙，听着都太普通了。我遗憾，怎么偏偏人是水和沙。我向往成为推动水的波，或是当卷起沙的风。

水、沙、波、风，看似抽象。其实它们可以被分成两派：放逐与追逐。如果说放逐是适应和迎合，是被推着走的水，也是被卷走的沙；那么追逐，就是把握方向、主动前行的。它们是推动水的波，是卷起沙的风。

为什么执着于成为波和风呢？我想或许是因为它们充满力量。力往哪里使，就去往哪里。它们是独立的，随性的，任性的，甚至傲慢的。我也想要这样。我想成为什么样的人，就朝什么方向生长。我常常抱怨世界变化得太快了，讨厌被外界的变化推着走，被迫成长，就像海里的水和风里的沙那般。

被放逐的水和沙，好比课本里的“福良”。他在旧时新加坡以英文为主导的社会里，一再放低自己的期许，顺着社会的趋势，进入日本公司当起了上班族。他适应社会的节奏，渐渐塑造了工作至上的模样。这也像现在的我，被放逐在假期的一天夜里，任由自己沉浸在夜色里，等待黎明。福良等着下一轮波浪带来社会变迁。我等着下一阵风，卷走夜色，吹来朝霞。在瞬息万变的生活面前，我们早就被培养出了放逐者的本能——去适应。

半夜1点，我仍坐在电脑前。我不想再这样被动地漂流下去。我尝试追逐。我的方法是，打破规则，做自己想做的事情。就像此刻，在本应睡觉的时间，我决定记录下我的感想。然而，我将文字删了又改，思绪却始终难以梳理。这一段本应是留给“追逐”的。我应该按照前面的思路，说清楚“追逐”是什么样的，为何“追逐”拥有如此大的吸引力。

不知何时，姐姐推开房门见我深夜还在沉思，难得地说了一句：“假期这么努力啊！”

我心头一震，忽然之间，思路豁然开朗。努力，这是个关键词，一语惊醒梦中人。在我心里，放逐是被动与妥协，而追逐是主动的、向上的，努力也是如此。其实，我这样反复思索、不断追问，本身就已经是一种追逐。我好像明白了，其实放逐与追逐从来都不是对立的，而是共存的。

在被时间放逐的夜晚，我无意间在追逐“追逐”。福良虽然被放逐在社会里，但他也在追逐自己的事业。他会抱怨、会苦恼自己因语言隔阂而无处可去。当他心有不甘、发出追问的那一刹那，就已经是一种追逐的表现。

原来从不是全然顺从才叫放逐，也不是非得逆流才算是追逐。当人认清自己正在“被推着走”，当人开始不满、开始追问、开始想要为自己开一条出路时，这份“不愿随波逐流，随风飘荡”的心意，本身就已是挣脱的开始。

放逐与追逐有个奇妙的bug。它们就像七宗罪里的“傲慢”。当人们意识到自己是傲慢的时候，便算不得傲慢了。同样，在我意识到自己始终在被放逐时，心有不甘的那一刻，我就已经不再是那滴全然随波的水、那粒任凭风吹的沙了。

所以人们即是水也是波，即是沙也是风。在被时间放逐的日子里，我既然依旧愿意醒着、想着、写下心底的心愿与遗憾，那也是我追逐的证明。

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