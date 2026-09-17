下午4点20分，风里带着点咸味，阳光刺得人睁不开眼，这是海边天气惯有的招呼方式。我提着一整袋的食物，在东海岸海滩找到了班长订的炉子，没想到那里已经有三个同学早到了。更让我惊叹的是，这次烧烤聚会，竟几乎全班人都聚齐了。

点火没那么顺利。风太大，火苗刚窜起来就被吹灭，反反复复试了好几次，才算是稳住了。那天空气本就不太干净，霾把天色压得有点闷，炭火一点着，青烟混进去，倒也分不清哪缕是谁的。

5点多开始，肉陆续上了烤架。几个“大厨”守在炭火边，专心致志地翻着沙爹和鸡排，旁边总有人凑过来看两眼，顺手拿一串刚出炉的尝尝鲜。亭子那头传来手游的音效和阵阵起哄声，沙滩上几个人眺望着远方那一艘艘货船，不远处飞盘和排球轮流在空中划过弧线。

6点半，潮水开始涨，一下一下拍在岸上，竟意外地让人安静下来。6点40分左右，大家围在一处拍了张合照，身后是那天最后一点晚霞。照完，天说暗就暗了。

晚上7点20分，有人拿签子穿鸡翅和香肠，一个没扶稳，“扑通”两声都掉进了烤网的缝里。旁边的同学大喊了一声“Bro！”，全场哄笑，眼睁睁看着那两样东西在网格里越烤越黑，谁也没舍得伸手去捞。

7点50分左右，音响正好放到那首英语歌曲“Diamonds”，不知是谁先跟着哼了两句，紧接着好几个同学掏出手机搜歌词，索性放声唱了起来，引得周围一片拍手叫好。更有同学掏出手机记录着这一瞬间。

8点过后，棉花糖上了场，有人老老实实用竹签慢慢烤，也有人嫌慢，直接拿打火机“快攻”，糖衣几乎一下子就焦了。中间不知谁起了坏心，把牛油滴到烤网上，火苗“腾”地窜出网格老高，吓得大家齐刷刷往后退了一步。事后想想是挺危险的，但当下只觉得刺激。

散完这阵热闹，我和朋友沿着海边一路走到勿洛码头，吹了会儿晚风。路上遇到几个骑车风驰电掣的人，有人牵着狗慢悠悠散步，钓鱼的大叔们脚边摆着一整排的战果。我们边走边聊假期打算做什么，聊到11月要考的O水准高级华文，复习进度都还有点心虚，谁也没多说，就那么轻轻带过去了。十五六岁的烦恼，好像也经不起海风吹几下，就散了大半。

走回炉边时，炭火已经小了不少，有些同学却还舍不得散，翻出剩下的两盒鸡翅继续烤，有人干脆把一次性木勺当柴，直接扔进了火里。晚上快9点钟，鸡翅出炉，大家围着挑挑拣拣，没烤焦的部分几乎被一抢而空。

9点10分，开始收拾。捡地上的垃圾，把水一瓢一瓢浇在炭堆上，直到那点火光彻底暗下去。收拾完，零星几个人还坐在原地，就着夜风吃点零食，这场聚会算是画上了句号。

9点36分，我和几个朋友徒步走去碧湾地铁站，一路上聊着假期都做了什么，聊到还剩下的那几天。开学之后、会考成绩出来之前，大概是这假期最后一段真正清闲的日子了。这么一想，倒也生出一点说不清的怅然。

其实平常放假，大家多半各自出国或是宅家，能聚在一起已经不容易，更别说几乎全班都到场。夜色里传来阵阵蝉鸣，那炉本该早早熄灭的火，好像也跟着我们，多烧了很久很久。

其实哪是那炉火烧得久，是我们都舍不得，让这个夜晚先熄灭。

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