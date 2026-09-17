当我就停留在某处，某处熟悉又陌生的，让我爱与恨都不够透彻、纯粹，却无法说出不在乎的某处。我总写她，不是因为我爱写她。即使我也抵达过某处的某处的某处，但唯有此地，与我的脉搏一致。有那么多的叙事，那么多的主义，我说着对你而言陌生的语言，我的姿态是否也伤害过你呢？

直到我再次回到这里，什么答案也不存在。我希望你好，你收留了好多人，他们在这里度过的一生中，你的爱是难以割舍的，你知道吗？我远在需要跨越一整片南海的那端，南洋的太阳炙烤我，似一种逼问，要我交出我的选择。可我什么也给不了。我两手空空地来，两手空空地走，我不曾拥有，所以我无法给予。我以为我曾抓住过的，曾感知到的，都是真实的，直到你的冬天告诉我，这都是错觉，我终将失去一切，和你一样。

可你竟然就放过我了。我走在两侧都是榕树的老街上，你只是就这样告诉我，走远一点吧，哪怕不回来了也可以。你告诉我，所有感知到的都会因为陷入重复的生活而变得麻木，所以你不要在某处停留，不要止步。走远一点，或许飞起来，去看远在世界尽头的样子，去替你看看那个所谓的尽头，不过也是湖面的倒影罢了。

很长一段时间里你都始终停滞不前，老旧的小区和街道，横冲直撞的电动车，大声说话的依姆依拔，还有永恒的绿。我忘记了许多与你的过往，一直怕你伤心，但说到底，我之于你，也终将是过路人。茫茫的绿意，不肯丢弃的落后。但没关系，我也是落后的。我的灵魂不与时代的版本一同更新，我是过期的灵魂，你是落后的城市，我们互为彼此的倒影。或许这就是为什么我在遇见你时开始顾影自怜。

你心里种满绿色的树，所以你是包容的。那些树后来也常出现在我的梦里，高的矮的，透过她们，我看见你养育的子民。

我相信你是仁慈的，不会抛弃我。哪怕我是你最不争气的孩子，也允许我留下，滞留于此，不再渴望远方与天空，只要这一片平静的湖水。

编按：“依姆依拔”是福州话中对年长女性和男性的口语化称呼，意即“大妈、大爷”。

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