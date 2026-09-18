落地台湾后，第一个感受是，我突然拥有了很多时间，却有些不习惯。

来台湾之前，不是在教补习，就是在去教补习的路上，有些喘不过气。临出发前，还得赶紧把朋友一个个约出来吃饭，不然接下来几个月就没有机会见面。许多朋友都已踏入社会，一顿饭还须提前一个月预约，见面实在难得；但毕竟在新加坡，大家还是能见面的。

朋友X比我早几个星期去了香港，她第三天就说想家。我原本还不是很理解原因，但如今身在异乡，也会时不时想起家人与朋友。这种孤独感无法解释，慢慢侵蚀着我。虽然我平时习惯一个人旅行、吃饭、逛街等，可是与人的对话与接触变少，才发现“习惯一个人”与“不感到孤独”是两回事。

我可以习惯一个人的生活，却还是会感到孤单。

因为在新加坡的时候，即使平时各自都很忙，想见朋友了，至少还可以临时约“出来吃饭吗？”“要不要喝杯咖啡？”因为距离近，有时不需要特别安排，就能与朋友见面。可是来到台湾，身边好像没办法随时找到人陪。

虽然在这也会和同学聊天、吃饭，但总觉得生活有所缺失。也许是因为与室友还没混熟，回到宿舍后，少了陪伴感。尤其是到了晚上，突然会想念和家人相处的时光，至少会聊当天发生的事。

所以我就不太想待在宿舍，空闲时就跑出去探索台北，回逛熟悉的地方。有一天去书店买书，看到很多当地人手上拿一本书，席地而坐，于是我也有样学样。如果在新加坡这样做，很可能会被judge。书店似乎也很欢迎人们翻阅书籍，摆了不少座椅，大家可以自在地坐着阅读，不需要着急离开。整体氛围很舒服，以后有空，我大概还会再来。

去年来台时，在淡水追日落，看着太阳缓缓落下的瞬间，我感到无比放松，悠闲感让我念念不忘。因此这次来台湾交换，最想回访的就是淡水。进入秋季的台北的天黑得比新加坡早大约一个小时，晚上7点时就已经完全暗了，反观新加坡大概要到8点才会全暗。除了不敢在外面待到太晚，若要追日落，也要早些到淡水。

来台第三天，迎新会一结束，我就立刻搭捷运，跑到了心心念念的淡水。沿途买了一杯喜欢的奶茶加上小吃，准备好看日落。我抵达时，只见太阳还是金黄色的，过了一会儿渐渐染上了橙色，变成了我们熟悉的“咸蛋黄”。

趁“咸蛋黄”消失之前，我赶紧拍了很多张照片，一位女生看我独自一人，便请我帮她拍照，她也帮我拍了几张。拍照之余我们开始闲聊，发现十分合拍，仿佛遇见了一位老朋友。我们便开始一起逛老街，还吃了晚餐。一场偶然的相遇，使这趟追日落之旅更加难忘。

回到宿舍，马来西亚室友说很羡慕我的行动力，想去哪里就立即行动。可是，这就是我打败孤独的方式——逃离学校去探索其他地方。若一整天都待在学校，巨大的孤独感就会侵蚀我。

我想，要面对这种孤独感，首先要承认它的存在，不要否定它，允许自己孤独，允许自己偶尔想家、想念熟悉的人和生活。然后，再慢慢寻找与孤独相处的方式。打败它其实不用做什么太复杂的事。买些喜欢的食物，坐在淡水河畔，看着太阳缓缓落下，最后消失在云层里，连同一天的烦恼与孤独感都与它一起落下，烟消云散。