编按：两位作者先后曾在“字食族”栏目与读者见面。2025年这两个好朋友一起赴英国留学，成为室友。编辑部邀请他们每期共同为一个主题书写见闻感想。

银行卡被冻、取车点不对、手动挡不会开。苏格兰自驾游被迫从D计划展开。

我们一矮一胖一瘦扒着柜台，看价格在一次次的失误中加码，最终从198定格到614.18英镑（约1063新元）。

重启与代价。

自动休旅车启动的那一瞬间，我们郑重又假装轻松地喊出：“出发！”

晚了八个小时的起点。

休旅车穿过重重峡谷，我摇下车窗，一层一层的峡谷像边幕般展开，不断从我的指缝钻入又逃出，我清晰看见自己橄榄色的皮肤在湛蓝的阳光底下，时而苍白，时而金黄。

没有人可以被定格在一个瞬间。

迎面滑来的车辆不断撞入我们的想象，我们沉入座位。前天从花园飞进房间的蜜蜂，不知从预留的缝隙飞出了没，我也迫切想要回家。

汽车穿过人工隧道，我们陷入几秒的黑暗，瞳孔剥离了阳光的清澈，我们都假装找到了彼此灵魂的出入口。直到前照灯自动亮起，我们在黑暗中慌乱整顿，体面地复明，好险。

“你只有一项工作，Lin！”我仿佛又听见F的抱怨。

无论如何，我们在诺里奇最热的季节出发前往苏格兰。

我陷入爱丁堡的大雾，一座座保存完好的城堡呈现出过去的形状，风拨动着水汽，悄悄落在行人的发梢上。之所以人都很模糊，因为我们都活在历史的抽帧。

连接旧城与新城的威弗利大桥（Waverly），我仿佛看见无数个西装革履的“出租男孩”马克从不同的时间维度里跑来，像电影《猜火车》那样在迷雾里与我碰撞，在消沉里与我擦肩。桥下有另一面的生活，谁说不是呢？又不是所有人的皮肤底下都包裹着灵魂。

“快走。”我听见自己喊。如果要加上姓名，也许那是马克。

那些雾气在我体内喘息，我听见部分的自己正在分崩离析。

为什么我们总在赶路，尽管世界只有一个终点。雾里驻足的我，不论几点出发，终将会登上本尼维斯山（Ben Nevis）的顶端，谁说不是呢？

汽车穿过山谷，梵高的金色麦田铺在眼前，生命在这个季节变得十分丰满，就像人们的三十几岁，香甜又充满欲望。这个夏天没有收割者，所有的果实都是敞开的傲慢，没有人害怕时间会腐蚀一切，也没有人在意阳光照不到的背面，有创口会慢慢发炎。

复杂的程序在这个夏天作废，果实得到果实的圆满。

疾风压入我的手掌，我只需要抽离，摇上，风就无法动摇我。车内人陷入安静，F歌单的说唱变得明显，每个人都在歌词里寻找安放的空间。单行车道前后没有车辆追赶，我们还在提速，似乎要把什么怪物甩去后面。

苏格兰的晴天，着实美得不像话。

西高地白梗的故乡，终于迎来我们的抵达，但这里的人却没有交谈的欲望。

我在情绪的间隙追上P，她的步伐已经没有章法，只能一如既往地说着：好累，好喘。

我点点头，凌晨4点从露营箱里醒来。山谷里的星星没有诺里奇的亮，一切都没有改变，没有问题，也没有答案。我只能工整地复述着P的伪装：所有的不悦，都只是解决问题的直觉。

美王子查理（Bonnie Prince Charlie）从历史出逃的海域还闪着粼粼的波光。地图显示下个目的地在青年旅馆的泥土地上。

日落了，我的瞳孔是棕色，P黑得像深渊，F则害怕瞳色过于平凡。我们透过无数个窗口在解读这个世界，生命在绝对孤立的状态下才会显露无辜。

停车，挂挡，锁好车窗。

好险，这里不需要任何计划。