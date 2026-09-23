为了鼓励学生们发挥创意，淡马锡初级学院与新文潮出版社于7月11日携手举办了以“地方，记忆与情感” 为主题的在地写作（Locative Writing）工作坊。30名高一语文特选课程的学生暂别了传统课堂，踏上了一场特别的“寻根之旅”。活动宗旨在于引导学生重新探索日常环境，深化与本土街巷、人文故事的情感联结，从而增强对本土历史与文化的认同感。

积累创作素材 将体验融入创作

这次工作坊特别企划的“学习之旅”聚焦于牛车水历史风貌区。在文史工作者的引领与讲解下，淡初语特生深入车水马龙的街巷，悉心走访了一栋栋承载着深厚历史的华族建筑。大家一边专注聆听文史工作者的讲解，一边细致观察并记录不同骑楼建筑的风貌、民俗文化，以及街区变迁等内容，积累了丰富的写作素材。

返校后，学生们结合实地考察所积累的知识与写作灵感，将在沿途捕捉到的人文景观照片，以及个人的思考与情感，紧密地融入到自己的散文或诗歌创作中。街巷中擦肩而过的人群，以及饱经沧桑的砖瓦，都让学生们有所感悟。本土文化与个人体验的结合在学生们的笔尖下，化作了鲜活而独特的狮城故事，而这个过程也让他们切实体会到实地观察与生活体验对文学创作的意义。

通过文史工作者李国樑（左一）的讲解，淡初语特生对牛车水的地域背景有了更清晰的认知。（新文潮出版社提供）

高一学生姜铭凯（17岁）分享道：“我觉得这次的写作活动是一次不同的体验。通过这次活动前往牛车水搜集素材和写作灵感，不仅磨炼了我的文笔，也提醒并促使我平时要多多了解，并珍惜新加坡独特的文化记忆。”

他补充说：“中学时，我参加过的语特活动虽然也会探索文化，但主要了解到的还是中国文化，而非新加坡独有的华族文化。而这次，我终于能够近距离地观赏牛车水那一栋栋保留至今、意义非凡的建筑，并从当地导游口中，得知了这些建筑背后的故事。”

淡初语特生围在牛车水壁画前，用镜头捕捉社区历史。（新文潮出版社提供）

写作源于生活 用心洞察细节

通过实地采风与连日的用心创作，工作坊于7月22日迎来了反馈与颁奖环节。新文潮出版社总编辑汪来昇、新文潮出版社营运总监洪均荣，以及文史工作者李国梁，对学生的作品进行了逐一点评，从结构构思到语言表达等方面，都给出了针对性的专业建议。学生们也透过互相传阅并欣赏了彼此的作品，在交流与分享中共同收获成长。

获得写作奖的高一学生刘欣（17岁）在发表感言时说：“其实起初，我觉得自己创作的作品比较平平无奇，但借着这次机会，我写出了脑海中关于婆婆的一些温馨记忆。当我把这段经历写下来，并得到认可后，我发现其实只要注入了真实情感，没有作品是不值得被看到的，每一篇作品都有它自己闪耀的亮点。”

通过这次与环境融合的创作体验，淡初语特生不仅提升了写作品质，也拓展了文化视野。汪来昇勉励学生：“写作源于生活。在成长的道路上，生活所给予的各种试炼与经历，都会大大丰富你们的生活阅历，也必然会增加大家的写作素材与深度。同时，我更希望同学们能继续保持这份活力与赤子之心，倾听自己的心声与社会的脉搏，不断磨炼洞察生活细节的能力。年轻时试错的成本很小，正应当去不断尝试、挑战‘常规’，多阅读、多观察、多写。”