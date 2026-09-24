小时候，我以为月饼盒的使命，就是装月饼。

每年中秋前，家里总会多出几个漂亮的盒子。红色的、金色的，有些印着玉兔，有些画着一轮很大的月亮。月饼吃完以后，盒子却不会马上被丢掉。它们被一层层叠进柜子的深处，安静地躺在那里，等着下一个中秋，也等着被谁重新想起。

那时候的我不明白，一个空盒子有什么好留的。后来，我自己也开始留了起来。第一个月饼盒里装过彩色笔，后来又换成贴纸；另一个里面放着一些零零碎碎的小东西。一张电影票，一枚旧硬币，一张写着几个字的纸条，还有一些连我自己都说不清为什么舍不得丢掉的东西。

它们没有什么特别。只是当时觉得，既然舍不得，那就先留下吧。

小时候，我们总以为“留下”是一件很容易的事情。喜欢的东西可以收起来，想见的人可以约下一次，今天没有说完的话，也可以明天再说。那时候的我们不知道，时间从来不会因为一句“下次”而停下来。

我也不知道自己是什么时候开始长大的。没有一个特别清晰的瞬间，仿佛只是某一天醒来，才发现以前很喜欢的东西已经安静地躺在角落，曾经每天都要联系的人变成了偶尔想起的名字，而那些以为会重复很多遍的日子，竟然已经没有下一次。连中秋也是。

小时候，我会认真数着日子等农历十五。那时候的中秋有灯笼，有月饼。夜里的风不算大，灯笼的光落在地上，一晃一晃的。那时总觉得夜晚很长。后来，中秋还是每年都会来，只是我常常到了晚上，才从手机上的日历里发现，原来今天已经是农历十五了。

有一年中秋，我整理房间时，又翻出了那些小时候留下的月饼盒。其中一个已经很旧了，边角磨得发白，盖子也有些合不上。我打开它，里面躺着一张很多年前的电影票。票上的字已经模糊了，我却还是认得那一天。

我想不起那部电影讲了什么，甚至想不起当时为什么那么开心，却突然想起那时候的自己——一个会认真把一张电影票收进盒子里，并且相信它以后一定会很重要的孩子。我盯着那张票看了很久。直到那一刻，我才明白，我们真正舍不得、想留下的，从来不只是东西。是东西替我们保存过的那段时间。

一张旧票根，因为属于某一天，所以有了意义；一张照片，因为里面的人曾经和我们并肩站在那里，所以变得珍贵；一张已经褪色的纸条，即使上面的字再也看不清，也仍然让我们想起当时那个认真写下它的人。

时间很奇怪。它带走很多东西，却又把一些东西留在不起眼的地方，等我们多年以后回头，才发现原来自己从来没有真正忘记。

今年中秋，我又拿到了一个新的月饼盒。月饼吃完后，我看着手里的空盒子，忽然想起小时候的自己。如果那时候有人告诉我，很多年以后，我会因为一个月饼盒想起过去，我大概不会相信。我甚至可能觉得，一个空盒子而已，有什么值得留下的。可现在，我没有把它丢掉。我把它擦干净，放到柜子里，和那些已经有些旧的盒子放在一起。也许它以后会装些什么，我不知道。可能是一张票根，一张照片，一张偶然留下的纸条，也可能什么都没有。但我想，它大概还是会在那里。因为有些东西被留下，并不是为了以后还能派上用场。

只是为了告诉未来的自己：你曾经在这里。你曾经这样年轻过，这样认真地喜欢过一些人和一些事，也曾经拥有过一些以为平凡、后来却再也遇不到的日子。

月亮每一年都会回来。农历十五到了，它依旧从城市的楼宇之间升起来，照亮熟悉的街道，也照亮一扇扇不同的窗。月饼会换新的包装，灯笼会换新的颜色，而我们也在一年又一年里，悄悄长成自己曾经不认识的模样。

所以后来，我开始觉得月饼盒很好。它没有真的替我们留住什么。它只是替我们，把那些差一点就被遗忘的岁月，轻轻收好。就像月亮从不挽留十五的夜晚，却每年都愿意回来。而我们也一样。

一边走，一边告别，一边把一些舍不得的东西藏进盒子里。等很多年以后，再打开它。那时候月亮也许还是那个月亮。只是盒子外的人，又长大了一点。

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