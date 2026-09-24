从前上小学想买铅笔、橡皮擦，必须把零用钱慢慢存起来。踏入社会开始工作后，每月有固定薪水，拥有adult money确实多了一份自由，只是科技带来的改变甚大，平日里已用不上文具。成年人的生活也不像小时候想象的那么自由，每天努力工作只为了好好吃饭，好好喝酒，还有好好旅行。

打工人期待放假旅行，多半是为了打破生活节奏，暂时忘记职场上的死线与人际关系。可要真正忘记谈何容易？明明已经飞到世界另一头换了个时区，日落后随意走进昏暗的酒吧，刚举起酒杯，手机屏幕却在这时亮起。对方刚吃好早餐发来的工作电邮，我到底要不要点开？

不点，是个下意识的决定。况且出国前已精心设置了OOO（out-of-office）邮件自动发送功能，既然告知了对方我在休假，对方也应该会谅解我的好不容易。花心思写OOO电邮也果然有回响，一些人会追加邮件甚至直接私信，笑说我OOO写得好认真。

每次还没放假就开始琢磨下一封OOO电邮要怎么下笔，但写OOO只是一个仪式，旅行途中收到重要邮件还是会第一时间处理。这是几年下来一直追求快锐准落下的职业病，所以才要不时换个风景，让身体有空间喘气。

出国爬山走入森林坐在海边，当耳边的喧嚣被风吹鸟鸣海浪声取代，大自然总能让你瞬间静下心来。它也提醒你，世界好大，人类好渺小，生活中许多太在意的事情都应该放下。独旅在街上或酒吧认识新朋友，大家成长环境不同，看事情的角度不一样，但生活困惑与快乐却很相似。比如环境议题在年轻一代的对话中几乎从不缺席，话语间透露着对未来对生存的焦虑。

远方冰川在融，近处林地被砍，原来无论身在何处你我的担忧都一样。走得越远，遇见的人多了，更清楚自己更看重什么。

外国人文风景再美，旅途终有归期。旅行是个过程，家才是目的地。最近一次回国在阿布扎比转机，人已上机但领空受地缘政治影响，航班迟迟不能起飞，一行人只能在机舱里干等近三小时。就在飞机滑行、加速、终于离地的那一刻，我笑了出来：真的要回家了。

那一趟回程，我认识了S。他出生于中国上海，留学英国，入籍德国，现在爱尔兰工作。那是他第一次来新加坡，我应约当了自认不过关的傍晚导游，一起去老巴刹吃本地美食，再散步到滨海湾花园，沿途欣赏市中心的夜景。我们聊欧洲的美好、成长的烦恼、独游的快乐、未来的计划。S说，他一直很想念亚洲人文与食物。

聊着聊着，滨海湾花园的音乐灯光秀开始了。还是8月份，音乐灯光秀仍以国庆为主题，最后一首曲目是《家》。旅行结束回国第一天，看着斑斓的灯光，听着熟悉的旋律，那一刻，还好泪腺有hold住。

在四季如夏的岛国，有人迷恋市中心的霓虹，有人独爱小贩中心的镬气，还有人关心所剩不多的绿色与蓝色空间。每个人的背景各异，对家的诠释未必一样，但观点与立场不是非黑即白，只是心系的人事物不尽相同。

想要更多住宅，就得牺牲绿地？想要发展，就得放弃海岸线？发展与保育难道只能是对立面？当绿地与海岸被逐渐蚕食，“家”的定义是否也在悄然改写中？不同群体怀抱不同理想，当想象的未来相抵触发生冲突时，情绪突容易涌上；但若对话具建设性地推进，据理力争，即便结果未必如愿，哪怕失望心里也踏实。

当一个地方有我们牵挂想要发声维护的人与事，那才是家。