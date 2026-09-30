为响应今年（2026年）新加坡国庆庆典主题“未来无限，前进吧，新加坡！”（Majulah Singapura, Go Beyond!），深化包容互助的社会价值观，并进一步培养学生的服务精神与社会责任感，安德逊实龙岗初级学院于8月7日举办了大型社区公益国庆活动——ASRConnects。活动以“联结校园与社会”为核心，汇聚社团才艺与爱心服务，共吸引近290名社区年长者及智力障碍者齐聚一堂。

院长王有成特意穿上军服，带领全体师生在国庆敬礼仪式上宣读国家信约。（安德逊实龙岗初院提供）

跨年级协作打造多元体验

本次活动的亮点在于全新的跨年级合作模式：在社区服务学生领袖委员会（Community Champions Council）的朋辈引导下，高一学生倾力负责活动的策划统筹、游戏设计、场地布置与节目呈献；高二学生则全程担任义工，提供“一对一”的贴心陪伴与互动交流。

活动惠及本地多家社会服务机构，受惠群体十分多元，包括飞跃社区服务（Fei Yue Community Services）、狮子乐龄之友协会（Lions Befrienders）、全欣社会服务（Allkin Singapore）、佳音社区服务（Jia Ying Community Services Ltd），以及来自MINDS（前称新加坡智障人士福利促进会）Me Too!Club康乐俱乐部的智力障碍者。活动历时90分钟，校方特别安排参与者分两批入场，以便有效分散人流，确保他们都能在舒适惬意的氛围中同庆国庆。

为了照顾年长者与智力障碍者的身心需求，学生团队精心设计了一系列轻松上手且趣味十足的活动。户外探险俱乐部（Outdoor Adventure Club）设计了“城市寻踪”任务，引导他们通过线索推理，探索新加坡本土风情与地标。淡米尔语辩论与舞蹈学会（Tamil Language Debate and Dance Society）开设了帕莱鼓（Parai）体验工作坊，通过手把手指导，让参与者近距离感受多元种族艺术的魅力。视听社团（Audio Visual Aid Club）则创新推出“线上踢毽子”小游戏，以数码化形式重现传统民俗运动，别具一格。

淡米尔语辩论与舞蹈学会的学生手把手指导参与者体验帕莱鼓，感受多元种族艺术的魅力。（安德逊实龙岗初院提供）

针对MINDS的参与者，学生团队专门设计了“飞盘井字棋”趣味运动项目，规则简单易懂，互动性强，让他们都能轻松参与，享受乐趣。除了互动游戏，现场也有精彩纷呈的舞台表演：铜管乐团演奏了多首经典国庆曲目；跆拳道社团带来了干练飒爽的精彩表演；舞蹈社团则带领全体来宾一起跳尊巴舞（Zumba），现场欢声笑语，气氛融洽而热烈。

铜管乐团演奏了多首经典国庆曲目，让年长者沉浸在庆祝国庆的欢乐氛围中。（安德逊实龙岗初院提供）

同庆国庆传递社区关怀

活动尾声，学校举行了隆重的国庆仪式。全体师生与来宾欢聚一堂，齐声合唱国歌与多首国庆经典歌曲。来自MINDS的参与者全情投入，真挚动人的歌声成为整场活动中最温暖、最动人的画面。

来自MINDS Me Too! Club康乐俱乐部的参与者与安德逊实龙岗初院师生欢聚一堂，挥舞国旗，高唱国庆歌曲。（安德逊实龙岗初院提供）

活动结束后，参与筹备的高一学生李雨桐（17岁）说：“这次活动意义非凡，因为我们打破界限，开放校园，服务社区。我在筹备过程中学会了换位思考与包容差异。真正的爱国精神，就是用实际行动去温暖社会。”

负责老师之一的罗俞薇则说：“活动设计最大的难点，是引导学生换位思考，既要兼顾年长者与智力障碍者的身体状况和语言差异，又要落实低浪费、可重复使用的可持续理念。我们希望借这场活动培养学生长久的社会责任感，让他们明白回馈社区的意义。看到学生学会体察他人需求，也懂得从他们身上汲取生活智慧，这让我十分感动。我相信，这会成为他们持续服务社区旅程中的重要一环。”

ASRConnects不仅是一场热烈的国庆庆祝活动，更是一次富有深层意义的青年社会责任与公民教育。