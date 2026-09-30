来自中国多省市的校领导于8月20日到淡滨尼美廉初级学院（淡美初院）参访交流。此次访问旨在促进新中两国基础教育理念的互鉴与分享，访问团通过交流对话、校园参观以及课堂观摩等形式，深入了解淡美初院的课程与育人模式。

深入课堂感受育人日常

参访首站设于淡美初院图书馆。淡美初院院长冼健豪对访问团的到来表示热烈欢迎，并围绕新加坡教育体系、学校的办学理念以及相关课程加以介绍。冼健豪先简述新加坡的教育理念、升学途径，以及A水准课程内容，随后重点介绍淡美初院的全方位育人课程。通过全面而详尽的介绍，让访问团迅速了解淡美初院的办学特色与学生发展情况。之后，双方也针对新中教育模式的异同进行了初步交流，会上讨论气氛热烈。

为了让访问团进一步了解学院的课堂教学与校园生活，交流会后，淡美初院特地安排学生导览员陪同访问团观摩不同科目的课堂教学，并参观校园的各个角落。漫步校园期间，访问团就课程设置、课外活动及学生膳食等方面提出问题，导览员都耐心解答，双方互动自然，现场气氛轻松而热烈。

访问团在讲堂与学生一同旁听数学课。（淡滨尼美廉初级学院提供）

访问团观摩英文教师林琨亮（站立者）引导学生思考的课堂教学过程。（淡滨尼美廉初级学院提供）

对话交流共探教育方向

谈及此次交流访问的收获，中国人民大学附属中学党委副书记、纪委书记马晴说，尽管中新两国的国情与文化存在差异，但双方在育人理念上高度契合——都致力于让学生承担更多社会责任，获得更好的发展，并充分挖掘自身潜能。她特别提到，新加坡学校在课程实施方案、技术应用平台以及促进学生全面发展等方面的探索，为中国学校提供了许多可借鉴的地方。

院长冼健豪则在活动后的采访中说：“此次，来自中国多个省份的校领导莅临淡美初院参访，我们深感荣幸。这表示，淡美初院在全人教育和课堂实践方面积累的‘好做法’值得被看见、被分享。其中，让我感触很深的是，新中两国在课堂规模和教学上‘共性远大于差异’。无论是人工智能和数码科技带来的冲击，还是在高中阶段推进全人发展的努力，这些挑战都是我们共同面对的。无论新中之间，还是东西方之间，教育者其实都在思考同一个问题——如何为下一代的未来重新思考教育的使命。这次参访，正是这种共鸣的一次生动对话。”

交流尾声，访问团表示，此次行程紧凑而充实，不仅深入了解了新加坡高中的课堂教学情况，更感受到了中新教育工作者之间的共鸣与友谊。

未来，淡美初院将继续搭建此类国际交流平台，让更多师生在对话中拓宽视野，让教育跨越边界。