有时候，一扇门的意义不只在于它通往哪里，而在于门开以后，站在里面的人会慢慢变成什么模样。

门开以后，原本藏在性格深处的东西，似乎有了出口。沉默的人开始说话，迟疑的人开始做决定；那些从前只停留在心里的念头，渐渐有了落脚的地方。责任落在肩上，肩膀也就慢慢长出了能够承受它的力量。那扇门，在悄悄改变一个人的轮廓。

在旁人看来，或许只是门牌上多了个名字。再后来，看见的是那个人越来越熟悉屋内的环境，更加自然地承担、说话，与人并肩。目光聚拢，信任也随之而来。

门内有光，所以成长容易被看见。可门外，其实并非一无所有。

没有门牌的时候，就自己寻找可以落脚的门槛；即使没有回声，仍然试着在门外留下声音。至于那把没有拿到的钥匙，只能先放在心里，沿着门缝透出的微光，摸索着往前，寻找可以站稳的地方。

有些改变没有声音。只是从某一天开始，不再习惯性地往后退。那些原本藏在身后的东西，也渐渐被带到人前。不是为了证明什么，只是有些东西若一直藏着，便永远不会知道它究竟能走多远。

曾经以为足够清晰的东西，未必真的被看见；以为已经足够努力的地方，也未必真的走到了光下。想法和那些想说出口的话，若停在心里太久，很难变成别人看得见的“存在”。那些没说出口的话、没被展现的部分，以及没来得及伸出的手，久而久之，连自己都开始怀疑，究竟是不够，还是从来没有被看清。

于是，门外的路开始有了另一种意义。

回头看时，会发现曾经经过的地方，并非空无一物。那里曾有可以握住的东西，也有亮起过的微光，只是那时，自己没有伸出手。有时候，门外并不是没有路，只是自己曾经迟疑过。

光有时并不只停留在门内。门缝里漏出的一线光，会在不经意间落到脚边。它没有把门外的人带进去，却让脚下那条原本模糊的路有了轮廓。正是那一刻，才第一次看清，原来有些东西一直都在，只是藏得太深，连自己都没有好好看过。

也因此，有些事情真正留下的，并不只是失去本身，还包括后来才想起的瞬间：没说出口的话，没伸出去的手，以及明明可以再向前一步，却最终停下的时刻。

如果当时能再勇敢一点，或者再往前一步呢？没有答案，也不会有答案，只是偶尔会在记忆中回荡。它或许让一个人更早学会承担，同时让另一个人懂得向外伸手。可惜没人知道那些主动迈出的步子，也没人替那些迟来的勇气作证。

门仍在那里，而路，还得继续走。

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