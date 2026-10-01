原来最难学会的，不是坚强，不是完美，而是允许自己脆弱，也相信自己依然值得被爱。

凌晨1点钟，房间里只剩下手机屏幕发出的白光。我看着对话框里的文字，最后还是按下了“退出”。不是不知道该说什么，而是不知道该不该说。

不知从什么时候开始，我们越来越习惯把情绪收起来。被误会时，告诉自己“算了”；考试失利时，笑着说“下次再加把劲”；心里难过时，却依然回复别人一句“我没事”。那些没说出口的话，没流出来的眼泪，都像一件件衣服，被折好放进心里的柜子。久而久之，我们都成了“情绪收纳族”。

有人说，长大就是要学会控制情绪。可后来我发现，很多时候，我们不是在控制情绪，而是在压抑情绪。我们害怕被认为脆弱，也害怕情绪得不到理解，于是把它们锁起来。然而，收纳并不等于消失。

那些被藏起来的情绪，会慢慢变成精神内耗。一次无心的评价，让我们开始怀疑自己的价值；一张社交媒体上的照片，让我们觉得自己的样貌不够好；一次小小的失误，便让我们否定了过去所有的努力。后来我发现，自卑、容貌焦虑和完美主义，就像三个沉默的房客悄悄住进心里。

我曾经以为，只有做到最好，才值得被肯定。一次演出前，我不断修改台词和动作，甚至因为一个细小的停顿而睡不好觉。真正站上舞台时，我没有享受表演，只顾着担心自己有没有说错一个字，有没有走错一步。演出结束，掌声响起，我却只记得自己的失误。

后来我才发现，完美主义最大的敌人不是失败，而是快乐。因为它总让人盯着自己没有做到的部分，却忘了那些已经付出过的努力。

容貌焦虑也是如此。手机里的滤镜越来越“真实”，照片里的每一张脸都精致得近乎完美。渐渐地，我们开始嫌弃镜子里的自己。可是，一个人的善良和价值，并不会被一颗痘痘或一条疤痕改变。后来我慢慢觉得，让人难忘的未必是毫无瑕疵的外表，也可能是真诚待人、热爱生活的模样。

至于自卑，它更像影子，越想逃避，它越紧紧跟随。当我们停下来面对它时，才发现它并没有想象中那么庞大。

我们总以为，把情绪藏好就是成熟。其实，真正成熟的人不一定永远不哭，而是知道什么时候该坚强，什么时候可以允许自己脆弱。就像柜子总会有装满的一天，情绪也需要被整理，而不是一味收藏。

成长不是把自己雕刻成一尊没有裂缝的雕像，而是像树木一样，依然向阳而生。允许自己犯错，允许自己偶尔可以停下脚步，也允许自己没有达到所有人的期待。也许自信并不是在于毫无缺点，而是知道自己并不完美后，依然愿意接纳自己。

人生不是一场比谁更优秀的竞赛，而是一段不断认识自己的旅程。那些藏在心里的情绪，不必永远锁在抽屉里。有时候，一次坦诚的倾诉，一句“其实我也会累”，就足以让心里的负担轻一些。

愿我们都能慢慢放下“我没事”这句口头禅，不再做那个拼命收纳情绪的人。因为我相信，成长并不是把所有情绪都藏起来，而是学会与它们和平相处。真正的勇敢也不是永远坚强，而是即使卸下盔甲，依然愿意带着真实的自己继续向前。

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