人是在不知不觉间长大的，最明显的标志之一就是开始对很多曾经仰望的东西祛魅。大一的时候，我很佩服那些履历很漂亮的学长学姐。大律所实习、学生组织活动负责人、比赛奖项，简历上密密麻麻写满一页，好像每个人的前途都是光芒万丈的。但到了大四，以前觉得遥不可及的大律所实习，后来发现身边很多人都有；以前觉得特别厉害的活动负责人，真正参与进去才发现，也只是给不同的合作方发一大堆邮件，和组员开一些没有结论的会，甚至还须要解决某些组员不积极帮忙的问题。

很多曾经让我觉得特别了不起的头衔，不过是因为距离而产生的光环。长大可能就是这样，曾经仰望的东西，一件一件变得可以平视。而这种感悟，也是我最近才有的。某天，同学替一位大一学妹来问我大二那年在一家律所的实习经历，让我想起当时的自己，也曾带着对实习的好奇与期待。角色的转换特别奇妙，原来现在的我们正在成为某个大一学生眼里那个“好厉害的学长学姐”。

第一次接触“祛魅”（disenchantment）这个概念，是在某档播客中听到的。马克斯·韦伯（Max Weber）在1917年所说的“世界的祛魅”发生在西方国家从宗教社会向世俗社会的现代性转型中，指的是一体化宗教性统治的解体。原谅我不是社会学家，无法纵观时间的尺度去分析现代社会背景下的祛魅，只能在自己渺小的人生中得到一些启发。

我慢慢发现，把一件事当作很神圣、很完美、不容亵渎的存在，只会让人变得小心翼翼，最后什么都完成不了。就如同看过散落在世界各地的疾苦会稀释自己生活中的那点委屈，祛魅也会淡化环绕着新体验的光环。我只须要专注在“完成”本身，而非它是否足够完美，是否配得上别人的目光。也许事物发展的本质是扬弃，是先否定自己，再成就自我。但祛魅不是盲目否定一切，而是有了自主意识，不再被外界的标准带走。成长往往始于一个让你觉得很优秀的榜样，你会不自觉地向他／她靠近，参考他的路径，赶上，甚至超越他，再继续遇到下一个榜样，周而复始。于是，当我觉得过去的他们不是最厉害的，说明我成长了。

2017年刚接触写作时，我在社交平台上经营语录账号。当时也有很多粉丝量很高的账号，我一方面想吸引更多的读者，另一方面又对写作存有神圣的滤镜而束手束脚。最终，在三年的坚持后，我留下了一篇《这个作者讨厌写作》的文章，便断更了半年。那段停更的日子是我对于写作的一次祛魅。它的光环，其实来自于自身阅读的匮乏；读得不够多，便总觉得“下笔如有神”是一种遥不可及的天赋。那些粉丝量很高的账号，背后也不过是一个个普通人在写字，只是被数字放大了光环。我当时只看到他们粉丝量高的那一刻，却忽略了曾经的他们也是从零做起的。而后来，我决定重新提笔的原因很简单：写作是我表达自己，获得快乐的方式。

解构一切、发现人生的无意义，并不是终点，而是找到仅属于自己的“意义”的起点。生命本来就没什么意义，这不可怕，也不消极。意义是自己走出来的，不是谁给的，也不是生来就有的。在祛魅后，重新为我们的世界赋魅；在亲手拔出前人种下的杂草后，重新在荒原里种花。荒原空得让人自由，也正是因为空着，才能长出点什么。你可以种花，可以种树，甚至可以把拔掉的那株重新种回去。只要那是你真心认同的、喜欢的，其实种什么都无所谓。不必强迫自己去接受什么，也不再觉得别人种下的一定就是好的。当我们把那些不属于这件事的功利性和神化滤镜统统剥离，你与热爱，以及你想做的事之间，就能回到最纯粹的、松弛的状态。

后之览者，亦将有感于斯文。而当你觉得这篇文章索然无味时，说明你已经成长了。到那时候，请记得，在荒原里种花。