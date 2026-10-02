9月6日，约100名来自各校的学生通讯员齐聚报业中心，参加联合学生通讯员俱乐部年度颁奖与交接典礼。典礼以“蜕变”为主题，回顾通讯员们过去一年的成长与转变，并见证第40届中央执委向第41届中央执委的责任交接与精神传承。

典礼开始前，写作、美术及摄影培训在会场外设摊，通过各部门的特色活动与通讯员互动，为活动增添趣味。

写作培训以“飞花令”和“拼贴诗”为主题，让参与者抽取字卡，背诵含该字的诗句，或从报纸中剪下字词，重新拼贴成诗。美术培训则带来海娜（henna）手绘体验，由美术通讯员为参与者在手背或小臂上绘制他们自由选择的图案。摄影培训设置照相亭，并准备多款趣味道具，让通讯员与朋友以拍立得定格典礼前的欢乐时刻。

美术通讯员为参与者绘制海娜图案。（联合学生摄影通讯员林恩睿摄）

吴宜轩（康柏中学，中二）到美术摊位体验海娜彩绘后说：“这次的美术海娜摊位有很多图案和颜色可以选择，负责的美术通讯员都很厉害，最后画出来的成品很好看，我很喜欢！”随后，她与朋友到摄影摊位拍照，并分享道：“我们拿了TXY（通讯员）的气球一起拍照，我和两个朋友一人拿着一个气球，摆了很多有趣的姿势。”除了拍照留念，她还购买了一张拍立得和一个挂饰，为此次活动留下特别的纪念。

用简单形状传达信息

本次典礼颁发写作、美术及摄影奖项，表彰通讯员过去一年的创作成果；同时设立杰出贡献奖、会讯贡献奖以及服务贡献奖，肯定通讯员的努力与付出。

美术通讯员杨丽雯（莱佛士书院，高一）凭两幅作品连夺最佳插画奖与最佳漫画奖。其中，《话题：中央厨房》获最佳插画奖，《又是新的一年》则凭独特的抽象画风获最佳漫画奖。

《又是新的一年》以杨丽雯原创角色“星星人”为主角，用简洁的抽象线条描绘人物与场景。谈及创作理念，她说：“我喜欢用最简单的形状，因为传达的信息很直接。只要看得出是什么就行，不需要太多细节，那个就交给读者自己决定。”

表演与游戏点燃现场气氛

除了表彰通讯员的成就与贡献，颁奖典礼也穿插才艺表演与游戏互动，让通讯员在见证交接时刻的同时投入其中。

李艺宁（圣婴女中（圣若瑟），中三）献唱“Dear Friend”，随后与吴星雨（培华中学，中三）合作演奏古筝曲《弥渡山歌》，歌声与琴声交织，为现场带来精彩演出。中央成员也带来多首歌曲、短剧及舞蹈表演，为典礼增添欢乐气氛。

典礼最后的大合唱让第41届中央执委主席郑静萱（公教初级学院，高二）最难忘。通讯员们围成一圈，搭着彼此的肩膀合唱。她补充道：“那种家族感让我对通讯员产生了更紧密的归属感，好像和这个大家庭更亲近了一些，也很想让它永远都那么亲近。”

新任主席盼加强交流与合作

第41届主席郑静萱谈及接任主席一职时说，既感到期待，也感到压力，希望做好“下一棒的传承”。经历第一次中央会议及颁奖典礼后，她逐渐建立信心，并说：“通讯员有很多支持我的顾问和中央们，只要做好自己的本分，完成自己想要带领通讯员完成的目标就好。”

展望新一年，郑静萱希望写作、美术及摄影三个组别能加强交流与合作，让新老通讯员们都融入这个大家庭，同时吸引更多新人加入，并鼓励资深通讯员继续保持创作热忱，积极写稿、画稿、拍摄以及投稿。

联合学生通讯员俱乐部2026年颁奖典礼圆满落幕。典礼既肯定了通讯员过去一年的创作与付出，也完成了第40届与第41届中央执委的交接，为新一届新一年的工作揭开序幕。