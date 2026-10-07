在学习道路上，老师不仅是传授知识的人，更是陪伴学生们探索、发现与成长的引路者。今年，淡滨尼美廉初级学院（简称淡美初院）的教师节庆祝会以“Storyverse——每一个成长的故事都始于一位老师”为主题，带领师生走进一个由不同故事交织而成的叙事宇宙。

主人公何蒙库鲁兹（左一）走进新加坡剑鱼的故事里。（淡滨尼美廉初级学院提供）

为老师制作专属视频

今年的庆祝会格外热闹，淡美初院迎来了特别嘉宾——教育部长李智陞，他莅临现场与师生同欢共庆。与此同时，来自丹麦哥本哈根的友校学生也恰好赶上了这场庆祝会，与大家一起坐在礼堂里观赏表演，体验新加坡教师节的庆祝方式。

教育部长李智陞（前排中）与全体师生在庆祝会上拍照留念。（淡滨尼美廉初级学院提供）

庆祝会以一段段由学生精心录制的祝福视频作为开场，每个班级都发挥创意，为级任老师或科任老师制作专属视频。这些视频有的幽默，有的温馨，有的则令人红了眼眶。短短几分钟的画面背后，是学生对老师日常点滴的细心捕捉，也是他们想表达的感谢。

庆祝会又怎能少得了表演？率先登场的吉他合奏团以一曲“Palladio”拉开序幕。拨动的琴弦，交织的旋律，在礼堂中缓缓流淌，师生沉浸其中，享受这一刻的宁静与美好。紧接着，跆拳道队员以利落的动作，整齐的配合，以及铿锵有力的节奏，为舞台注入强烈的生命力。最后，武术表演将节目推向高潮，队员一招一式刚劲有力，引得台下惊呼连连，掌声不断。

武术表演将节目推向高潮，队员的一招一式尽显力量与气势。（淡滨尼美廉初级学院提供）

让故事开始的人

一系列表演结束后，教育部长李智陞受邀上台致辞。他在致辞中特别分享了中四时期教导他华文的郑老师。当年，这位郑老师亲手为每一位教过的学生写下一封信；多年后重逢时，她甚至将当年信件的复印本再次交到学生手中，并让他们回望自己的成长历程，思考过去的志愿与经历如何塑造今天的自己，而今天的自己又将如何书写明天的故事。这份用心让李智陞真切地感受到，老师不只是传授知识，也不断创新教学方式，让学习变得更有趣；他们更愿意多走一步，用心陪伴学生，关心他们的全方位成长。部长的分享感人肺腑，台下师生都被这段珍贵的师生情谊所打动。

最后登场的是舞蹈团的表演。作为压轴节目，团员翩翩的舞姿，为整场庆祝会增添了一抹温柔的色彩，也将师生之间那份不张扬却深沉的情谊呈现在舞台上。节目尾声，班级代表纷纷走向老师，献上他们精心准备的感谢卡与印有老师名字的专属钥匙圈。

舞蹈团团员以柔美的舞姿，表现出含蓄深沉的情感。（淡滨尼美廉初级学院提供）

学生筹委会代表李紫宁（高一）在受访时，分享了这次庆祝会想传达的概念。她说，自己和团队一直在思考如何让老师看见他们给学生带来的启发与影响。最终，团队选择以说故事的方式呈现，让主人公在一次次经历中学习、成长，而旅途中遇见的每个人物，都如同一位老师，教会他坚持、独立、勇敢与爱的意义。她希望，老师们看完表演后，能够深刻地感受到自己正是某个学生生命中那位“让故事开始的人”。