我向来是不善于说再见的。然而，当我最后一次从制服上摘下名牌的那一刻，心里却像打翻了五味瓶，酸甜苦辣咸，一齐涌了上来，倒叫我有些不知所措了。五年的光阴，竟就这样悄无声息地，在那身蓝色制服上，磨出了深浅不一的痕迹。

初入女少年旅，是在吉隆坡。中一那年，懵懵懂懂的，只觉得这是学校里一道躲不开的坎。那时的我，看那蓝色的制服像看一场不得不赴的约，心里是有些疏懒的。步操、点名，那些看似毫无意义的活动，仿佛只是青春里一段无足轻重的插曲。直到中二，我被推选为组长，带着几个比我更茫然的女孩练习基本步操。她们望向我的目光里满是信赖，像清晨的露珠，清澈而温热。我才惊觉，原来在自己以为无关痛痒的日子里，我已经走了很远。

吉隆坡女少年旅时期，与伙伴们留下珍贵合影，开启五年女少年旅生涯。（作者提供）

再后来，我竟成了执行委员。责任像一件渐渐合身的衣裳，起初是别扭的，后来却觉出它的好来。那些在会议里为一个小小决定争论的午后，那些为了编排活动而绞尽脑汁的夜晚，竟都成了记忆里发着光的碎片。我常想起我们执委会一起被数落的那些傍晚。办公室里灯光昏黄，老师坐在桌前，声音不高，却字字敲在我们心上。我们几个执委站成一排，低着头，脚尖蹭着地板，谁也不敢先开口。窗外的雨声淅淅沥沥，衬得屋里更加沉寂。挨完训出来，谁也没说话，走到走廊尽头，不知谁先苦笑了一声，接着大家都笑了，笑得眼眶发酸。那时觉得天大的委屈，如今想来，竟都成了最想念的时光。

然而，人生总是充满意外的转折。当我收拾行囊南下新加坡时，没想到会继续走进女少年旅的大门。陌生的环境，不同的节奏，连步操口号声都带着我不熟悉的韵律。但女少年旅的精神，却像一条地下暗河，在这座繁华都市的某个角落，依旧静静地流淌着相同的温度。我再次成了组长，面对那些面生的女孩们，却仿佛看见了当初的自己——带着些许抗拒，却在不知不觉中，被这条暗河温柔地托起。

恨过吗？或许吧。恨过那些不得不放弃的周末，恨过偶尔的委屈和不解，恨过那份沉甸甸的责任压在肩上时的窒息感。可如今想来，那些“恨”里，竟都藏着深深的爱。

五年的时光，足够一个女孩从懵懂走向清醒。我终于明白，女少年旅给予我的，从来不只是那些徽章和头衔。它像一位沉默的老师，教会我在坚持与放弃之间找到平衡，在个人与集体之间看见更广阔的天空。那些曾经以为毫无意义的步操，其实是在训练一种纪律；那些看似繁琐的仪式，是在培养一份敬畏；而那些与人相处的点点滴滴，则是在教会我爱与担当。

如今卸下了这份沉甸甸的重任，心里却空落落的。可转念一想，这五年的“爱恨情仇”，早已融进了骨血里。它不似烟花那般绚烂夺目，却像一盏温润的灯，照亮我的人生。

离去了，却从未离去。那身蓝色制服，将永远是我青春里，最动人也最踏实的一抹色彩。

来到新加坡后继续参与女少年旅，与新伙伴并肩走过另一段青春时光。（作者提供）

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