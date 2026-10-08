从小到大，“追星女”这个标签似乎总是伴随着一些负面词汇——疯狂、不理智、浪费钱等。可我总觉得，人有一件自己真正喜欢、值得期待的事情，不是比什么都没有好吗？

交换选择来台湾，除了喜欢这里的文化，私心也是为了看演唱会。除了本土乐团以外，还有很多韩团也喜欢来台湾开演唱会。落地台湾前，我就已经买了好几张演唱会票，钱包已经破洞。

其中我最喜欢的韩团Infinite要来台举办两天粉丝见面会。当时得知一位成员L因个人行程无法参与，我十分犹豫是否要去两天，毕竟可以省钱，所以最后只买了一天的票。

后来可能票房没有预期中理想，除了原本的合照、签名小卡与拍立得福利，主办方还追加了Hi-Touch，可以和偶像近距离击掌。但这些福利不是买票就有，还需要抽奖，而且每项福利的人数都有限。如果运气不好，可能就会杠龟，什么都没有。追过二代、三代K-pop的应该都很熟悉，每个人都想抽到Hi-Touch或合照福利，毕竟可以近距离和偶像接触的机会，真的非常难得。

以前我总幻想着有一天可以抽中福利，但一次都没有实现过。抱着“试一试”的赌徒心态，我买了第二天的票。最好的结果当然是一天Hi-Touch与偶像击掌，另一天合照留念，但世界上哪有十全十美。

福利得奖名单公布当天，我紧张地查看自己的座号是否在名单上：先看区域，再看第几排，最后才是座号。第一天好像中了Hi-Touch，我反复检查确认无误后，非常想要呐喊，却又不能在宿舍这样，不然大家都会以为我是神经病。然后又重复查看第二天，发现中了签名小卡。虽然没有我预期般幸运，但至少没有杠龟。

除了第一次抽中福利，还第一次参加了彩排，可以多听几首歌曲。彩排需要提早几个小时入场，进去之后就不能出去，只能一直等到正式演出。那天我只吃了两个御饭团，也不太敢喝太多水，不然一直跑厕所实在太麻烦。就这样，我靠着肾上腺素与对偶像的喜欢撑到了演出结束，还要排队等Hi-Touch。

排队期间，我在脑海里不断演练自己要和偶像说什么，可是一见到他们，我仿佛失语，什么话也说不出来，只是非常努力地记着每一位成员。虽然很期待近距离接触，但又真的靠近时，反而有点害怕。

Hi-Touch期间禁止录影。没有录影的话，我确定自己一定会失忆，所以一出来就赶快把刚才发生的事情录下来，发语音给朋友，希望保留所有细节。也是到了那时候，我才发现，原来为了看偶像，我真的可以一整天不吃不喝。直到晚上11点回到宿舍，终于吃上当天的第一顿正餐，才意识到自己原来已经饿了一整天。

第二天，我以为中了签名小卡，所以没有特地化妆打扮，慢悠悠地吃了顿饱饱的早餐才到会场。当我去柜台领取小卡时，工作人员却告知没有中奖，吓得我不知所措。我仔细看了票，才发现自己看错区域，于是赶紧重新查看福利名单。

Hi-Touch没有中，签名小卡没有，签名拍立得也没有，最后只剩合照。真的那么倒霉，什么都没有吗？

我不死心地继续往下找，最终在合照名单的最后一排查到了我的票号。那一刻真的激动万分，无法形容。我已经觉得昨天十分幸福，没想到今天还加码，双倍幸福。

整场演出，毫不夸张地说，我的嘴角时刻都在上扬。他们算是我小学时期非常喜欢的二代团。自从他们去服兵役后，成员们一个一个离开原本的公司，我就没有奢望过自己还有机会去他们的演唱会。没想到现在，他们几乎每年都会再次合体举办演唱会。多年过去，唱跳实力依然在线，加上Live Band的现场演奏，整场演出依然让我觉得惊艳。身为粉丝，我真的觉得很幸福，也很骄傲。

可惜，见面总是短暂。到了最后第二次安可，成员们一直叫粉丝跳起来，我也决定放下手机，好好享受当下。看着平均三十几岁的成员们在台上跳得比我还卖力，享受舞台，莫名感动。连续跳了五首歌，身体开始感到疲惫，但幸福感满满。那一刻，只希望把当下的感觉永远烙印在心里。

拍大合照时，位置都是随机的，加上整个流程非常快速，我更是误打误撞，刚好站在本命（最喜欢的成员）面前，吓得说不出话，连拍照姿势都乱摆，只希望自己不要太丑。

两个星期后，我终于收到了那张合照。打开照片的那一刻，当天的幸福感再次袭来。原来，这些快乐并不会随着演出结束而消失，它是会延续的。

心情不好时，我还是会翻出当天的照片和视频，仿佛又回到了那个晚上，也重新感受到当时的幸福。这些曾经让我开心的瞬间，也会在低落的时候给我一点力量，让我更有动力继续好好生活。

追星不一定是负面，“追星女”这个标签也不该伴随着负面词汇。把精力放在偶像身上，努力赚钱买演唱会票与周边，哪里有时间做坏事？有自己热爱的事情，反而会让人更有动力去生活、去努力。但追星也不能成为人生的全部，追星的同时，还需要继续探索外面的世界。

至少对我来说，能为了自己喜欢的事努力，很帅气。