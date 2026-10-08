所谓的世界尽头好像有种莫名的魔力。台湾的最南点，俄罗斯的北纬69度，我也曾一路寻找过这些土地之最。在links去年的某期视频里，我认识了日本的最北端宗谷岬，人类仿佛被篆刻了对于某地最边缘的好奇心基因，不论语言，国际亦或是信仰，不约而同地聚集在某个“尽头”。

尽头有什么？有我们想要找寻的答案吗？

宗谷岬靠着海，由一座三角形石碑指引着北边，海的对面是俄罗斯的萨哈林岛，天气好的时候能隐约看见岛的轮廓。这里平日说不上热闹，只有零零散散的本地人和游客慕名而来。不知从什么时候开始，人们会在跨年前夕，冒着风雪驱车来到宗谷岬跨年，年复一年，慢慢地形成了一种习俗。

零下20摄氏度的风雪中，人们从各地一路北上聚集此地，交通工具可以是遮挡风雪的房车，也可以是风声呼啸的摩托车，甚至是凭着自己的双脚。抵达后，选好可扎营的一片雪地，挖出雪坑，支起帐篷，面朝大海迎接新年的第一道晨光。links的视频中，一群从东京来到宗谷岬的人们给大家做了热汤，高声喊着：“大家带上碗过来啊！”于是大家像小时候在学校打饭一样，从兜里掏出碗，盛汤去了。当本心变得纯粹，我们有时也会忘了成为大人后的规训，回到最无防备的状态接纳所有，内心也变得柔软。

一碗热汤、几句交谈、几番互助，这些连结是否成为了人们不惧困难，连续几年相聚此地的理由，它们是否是人们心中所找寻的答案。

零点将近，人们顶着严寒从各自的帐篷钻出来，一起倒数，在新年到来之际，放起了烟花。烟花在雪地上空绽开，映在海面上，人们站在宗谷岬这个真正意义上的尽头齐声欢呼。那一刻，好像也有些许明白了为何人类如此迷恋烟花，漫长的沉默后霎时绽放的绚烂，就像我们所期盼的所有自我书写的故事开头与结尾，中间的漫漫和迷茫都会被瞬间的烟火点亮。

有时我会想，我们创造出来的世界是如此复杂，我们的思想也随着愈烈的混乱被不断揉碎再重塑，忘了人心共振之时划过心头的那刹烟火，但一旦重新亮起，哪怕只是一瞬间，也会稳稳落进眼眸，支撑着我们走过一个个季节。