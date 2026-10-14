如果用福州话讲“中秋”，你听得懂吗？

9月11日，25名义安理工学院中文系学生与晚晴园——孙中山南洋纪念馆合作，在牛车水活跃乐龄中心（万达街）为30名长者举办“月来越好”中秋节庆祝活动。活动通过游戏、故事分享，以及灯笼制作等互动环节，让青年与长者共庆中秋，在交流与陪伴中认识传统文化，并促进不同世代之间的联系。可是，对于不少学生志愿者来说，难题不是活动流程，而是如何与习惯说方言的长者沟通。

主办团队的学生成员、中文系二年级学生陈家祥（18岁）在活动中与一名来自福州的长者交流。语言差异带来了不少挑战，于是他尝试从片言只语中理解对方的意思，并用福建话回应。他说：“这个活动不是单方面的分享，而是双方通过交流，共同拼凑出属于不同年代的中秋回忆。”

为了应对语言和文化差异，义安理工学院中文系的活动筹办团队鼓励能说方言的学生参与，并特地在小组活动中安排他们协助沟通。懂得福建话、潮州话等方言的学生志愿者与其他同学配合，成为长者与其他人之间的桥梁。

趣味互动重温传说

在“说说我们的故事”（Stories We Share）环节中，学生志愿者化身神话人物，通过演绎“嫦娥奔月”趣味小剧场，带领长者重温浪漫的中秋节传说。不仅如此，此环节也加入伸展动作等互动元素，让长者参与其中，现场笑声连连。

饰演后羿的中文系二年级学生黄佳宇（18岁）坦言，自己过去没有演出经验，也不认为自己具备表演天赋，因此在准备过程中尝试融入一些幽默元素，希望让长者能够更投入地参与。他说：“我尽可能地加入自己的幽默理解，不让长者感到枯燥。让我惊讶的是，在退场时，几位长者竟然连连称赞我们，夸我们演得好，这让我感到十分欣喜。”

随后，参与者以小组形式完成“中秋节回忆时光机”环节，通过不同时代的照片回顾中秋节的变化，并分享各自记忆中的节庆经历。活动中，长者向学生志愿者分享儿时庆祝中秋节的经历，从过去的庆祝方式谈到如今节庆习俗的转变，让年轻一代从亲历者的讲述中认识早年新加坡的中秋记忆，也在聆听与交流中理解不同世代的生活经验。

共制灯笼写心愿

在“灯谜大作战”（Riddles Challenge）中，参与的长者分组挑战中秋主题灯谜，赢取装饰贴纸，并与学生志愿者共同制作专属灯笼，写下心愿。制作过程中，部分长者向身旁的学生说出自己的祝福，再由学生代为写在灯笼上。一老一少共同构思、装饰作品，将对中秋的祝福融入作品中，也让简单的手作成为彼此交流的契机。

中文系一年级学生蔡旻轩（18岁）分享道：“虽然有时候因为听力和语言等原因，与长者交流会比较困难，但通过耐心聆听，我更了解他们的想法。我也发现，他们其实也有一颗童真的心，会想把自己的灯笼装饰得漂漂亮亮。”

“灯谜大作战”环节中，长者用马克笔、心愿卡和贴纸装饰灯笼，学生在一旁为其拍照。（义安理工学院黄佳宇摄）

本次活动由义安理工学院Project Dahlia与晚晴园——孙中山南洋纪念馆联办。对学生来说，这是一次走出校园、接触社区的机会；对长者来说，这是在节日里交流与欢聚的机会。活动结束后，语言差异并没有完全消失，但学生通过方言、游戏和手作，拉近了与长者的距离。中秋节的传统，也在这样的互动中得以传承与分享。