烟霾。阔别数年的词汇再度出现，先是在手机里，我皱着眉头刷论坛，只读标题前三个字就滑下一个帖子，直到刷到当日更新尽头，屏幕上小小的圆圈慢慢地旋转着，才后知后觉：哦，烟霾。

我和朋友并肩，无言地走过操场。中四来到尾声，沉默是惯性，我们通过对方右手尾指第二指节的墨迹来判断对方的心情。但是在记忆里更多也更熟悉的日子里，我们是叽叽喳喳的。于是我张嘴，从脑子里搜刮出几个词句，被碎片化信息轰炸得混沌的脑细胞“砰砰”碰撞两下，“你看到那个补习中心发的化学实验预测吗？好讨厌，说了一大堆有的没的，最后来一句‘报名我的补习的学生都知道’，故意卖关子真是气死我了。”

沙，沙。拖过两个脚步后，我听见慢半拍的回复，“没有，我把全部社交媒体都删了。”

我转过头盯着她的肩膀，薄薄的肩膀上挂着细细的肩带，细细的肩带拖着痴肥的书包，里面有三本“十年考题”和它们贪婪地吞吃的墨汁，沉沉地压弯少女的脊椎。她察觉到我的视线，决定补充一些什么，不让话题吊在半空，“而且这种预测也没什么好看的，谁知道是真是假。”

于是空气又静默下来，只有烟霾的颗粒在空中盘旋。我把头扭回来正视前方，余光扫过操场上的景色。熟悉的艳红跑道和翠绿草场蒙上模糊滤镜，颜色灰蒙蒙的，远处的居民楼掩在隐约的白雾中，看不真切。此刻的景象活像我摘下了厚厚的眼镜，可是镜框还老实地安在鼻梁上。

难道近视又加深了？

我揉了揉刺痛的眼睛，擦干净镜片，重新戴好。眼前还是一片朦胧。

我推了推朋友的肩膀：“喂，你看得到对面的房子吗？”

“怎么了？”

“我看不到啊。”

“烟霾。”

“哦，烟霾。”

四五只停在草场上的乌鸦突然惊起，扑棱棱飞走，眨眼不见了踪影。明明是一起啄食的伙伴，飞起来就散进烟霾里，连彼此的羽毛都看不到了。一只停在面前的灯上，冲我们大声叫唤。我们这群一起度过了四年的女生也要扑棱棱飞走了，飞往人生各自的方向。我默默地看着乌鸦漆黑的眼睛。

“你知道同伴飞到哪里去了吗？它好像往自然保护区那边飞了，但是有烟霾，我看不清楚。”

乌鸦没有回答。鸟不会说话。

“那我要飞到哪里去？”

乌鸦“呱呱”大叫两声，飞走了。

“你飞的时候知道自己要去哪里吗？”

我好像也变成了一只鸟，站在灯上面，举目四望，尽是茫茫烟霾。我在有限的视野里辨认方向，可我看不到烟霾遮蔽的远方有什么。一千条道路有一万种荆棘，我不敢飞，可总有人那么昂扬地飞到天堂。我有灯，我有翅膀，我的踌躇毫无道理。我抖了抖羽毛，怪我高度近视吧，看不清远方。

走出校门，天已泛起鸭蛋白似的淡青，夕阳却只剩边缘一圈深红，彰显那已经是落日的余晖了；不像蛋黄，像一个瓷盘白惨惨地低悬天际，仿佛唾手可得。

左右一瞧，天幕只剩寡淡的青，如水彩笔在水杯里浅浅蘸过，不似往日晚霞总以近乎恣意的浓烈色彩铺展天际，淡粉、浓紫、亮橙的云彩层层叠叠，众星拱月般簇拥着一轮艳极的夕阳，缓缓向下沉去。

而今天我竟可以平静地平视骄阳了，不用眯着眼睛忍着泪水直视正午阳光的刺目，也不必匆忙地用镜头对准西山日暮，妄图定格一瞬的绚烂。我只须要镇定地，自若地，路过。

我深深吸一口气，感受湿热的空气滑过呼吸道，肋骨鼓起又平复，或许还有烟霾颗粒摩擦肺部。在这种摩擦下，内心竟升腾起许久不曾感受到的触动。原来那么鲜亮的夕阳，竟也有黯然失色的一天；原来那么绚丽的晚霞，也有被烟霾拒之门外的时候。

两只乌鸦从头顶扑棱棱飞过，一只直直冲着那苍白的太阳去了，另一只拐了个弯停在老树上。

人生居天壤间，忽如飞鸟栖枯枝，我今隐约欲何为？

乌鸦说：“想往哪里去，便飞去哪里。至于飞过去会遇见什么，到了便知道了。远处的事，原也不必事事看清。”

乌鸦说：“呱呱，呱呱呱。”

我的脚步还是沙沙作响，仍不清楚我要前往何方，可是在浓重的烟霾里，当内心再度叩问前路何去何从，我能从容地说：

我不知道，但这要紧吗？

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