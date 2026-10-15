说起青春，人各有各的感悟。不似其他国家有春夏秋冬的分明，我们的相见与分离，似乎都发生于夏天。常有外国友人问我：在新加坡度过的青春是什么样的？

仔细回想，我那些经历不轻不重，甚至带点无趣。十年之久的学习生涯里，我没获得过什么优秀的奖项，也没有什么轰轰烈烈的故事。偏偏就是这么无趣的一切，在我成长后，成为一枚回旋镖，一击命中藏在心底的执念。或许这也是青春的意义。当回忆被重新唤起时，故事仿佛时光倒流。我又一次坐在了课桌前，讲台上老师模糊的身影好似很近，试图看清时又仿佛很远，一切犹如梦一场。

有人说，人无法同时拥有青春和对青春的感受。我想，这并不完全正确。相比于无法拥有对于青春的感受，大部分青春期的少年似乎更倾向于一种无法留住青春的迷茫。我们深刻地明白青春在一点点地流逝，却也只能看着它渐行渐远，没法将它紧握在手中。可惜，遗憾总是人生常态，我只剩不到一年的时间来铭记这一切回忆。

因而那一年，我开始格外珍惜每一个活动，试图将画面刻进脑海。我开始怀念那些从前觉得稀松平常的日常：是下课铃响后走廊里拥挤的人群；是午餐时间在食堂里的选择困难；是课间去隔壁班串门找同学聊天的欢声笑语；更是放学后，那条再熟悉不过的路。新加坡的校园没有四季分明的更替，窗外常年是相似的阳光，偶尔也会有骤然落下的雨，其中夹杂着一些雨后潮湿的空气。于是，我只能用这些细碎的日常去辨认时间。它们当时普通得甚至没被记住，如今却成为了我最舍不得的青春。

后来我发现，比起刻意将一切画面封存在脑海里，顺其自然似乎更有意义。因为真正属于青春的东西，并不需要我拼命抓住。它会在某个忙碌的下午，在耳机里响起一首熟悉的歌时，突然闯进我的脑海里。彼时，我想我会一笑而过，觉得这一天注定是欢快的。青春实在是震耳欲聋，耳机里的每一个节拍都在敲打我的内心。其实这些东西都很小，不过是一些普通的回忆，却因为青春赋予它们非比寻常的价值。它们如万物复苏般，在我的眼里始终生机盎然。

我的青春零零碎碎，有自卑、难过、快乐。那些细小的情绪一次又一次成为左右我心情的主导者。然而我很幸运，一直陪伴着我的是一群志同道合的朋友。是那个在我考砸时塞来一颗糖的你，是放学后陪我去吃饭的你们。日复一日枯燥的学业生涯中，你们点燃了我一点点消沉下去的斗志，这些回忆有着深刻的美好。藏在心底的话有太多太多要说，难得觉得四年太短，一转眼就走到了最后。这场属于我们的主线故事，即将告一段落。我们会走向不同的地方，认识不同的人，解锁更多自己未来的路。也许以后再也不会有这样一群人，在同一间教室里共享这段最好的年纪，嬉笑打闹。

但有句话说得好：“你认识一个人的时候多少岁，那个人就在你眼里永远多少岁。”所以，亲爱的朋友们，可能是五年以后，抑或是十年，不管岁月让我们变成什么模样，下次见面，我们依旧16岁。

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