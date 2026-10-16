亲爱的读者：

继上篇分享了盲盒的乐趣，这篇就来聊聊我的暑假点滴。今年暑假，我依然在熟悉的律所实习，也接触了新的案件和工作内容。不过，最让我感触良多的，是另外三件看似毫无关联，却都与九年前结下的缘分有关的事。

九年后的重逢

这个暑假，我和一位老师以及她的朋友相约到新开的泡泡玛特主题烘焙咖啡厅聚会。店里的布置、菜单、餐具和甜品都设计得十分用心，我们提前一个月才预约成功。印有盲盒角色图案的拉花咖啡，造型可爱的蛋糕，小笼包以及椰子甜品，让我们拍了许多照片，还一起抽了几个盲盒。

但比起甜品和盲盒，更让我有所感触的是一起聚会的人。那位朋友是我九年前刚上中学时认识的，当时经老师牵线才有了交集，没想到此后我们仍在社交媒体上保持联系。九年后，我们三人再次相聚，分享近况，还特意复刻了九年前的合照。

作者与老师及朋友相约到新开的泡泡玛特主题烘焙咖啡厅。店内装饰别具巧思，可爱的拉花咖啡和造型甜点让人舍不得下口。三人也一起抽盲盒，为九年后的重逢增添了新话题。（周佳铃摄）

看着照片，我才发现，九年真的不短。当年刚升上中学的我，如今已是一名大学生。当初刚踏入社会不久的他们，也走到了人生的另一个阶段。更有趣的是，我们还因为共同的新爱好而多了不少话题。原来，有些缘分会随着时间沉淀，却也能在新的共同点中延续。

身边的朋友长大了

同样认识了九年的，还有一位从中学时期相识至今的好朋友。今年年初，她开始了一段恋情，没想到不久后便决定结婚，成为我们这群朋友中第一个步入婚姻的人。婚礼计划于年底在国外举行，而最近，我们已先在酒店套房里，和她的家人、亲戚一起见证她与男朋友完成婚姻登记。

这是我人生中的第一杯喜酒。看着她和另一半完成登记，与亲友共进午餐，我心里感触良多。那个曾经和我分享学生时代点滴的女孩，如今已准备好与另一个人携手走进人生的新阶段。能够受邀见证这一刻，也让我觉得格外珍贵。

九年前，我们还是对未来充满想象的学生。九年后，我们各自走向不同的人生阶段，而我也有幸见证她迎来人生的新篇章。

九年后的近距离相见

说到九年前，还有一位不得不提——张靓颖，她是我喜欢多年的歌手之一。

小时候，我就听过她为影视剧演唱的歌曲，对她颇有好感。真正喜欢上她，恰巧也是九年前的事。2024年，我曾在滨海湾金沙看过她的演唱会，但当时的座位视野不太理想。这一次，我试了好几个购票平台，竟然抢到了全场第二排的中间位置。

这是我第一次在演唱会上离舞台这么近，她的表情、服装和每一个动作都看得清清楚楚。无论是高音、海豚音还是唱跳表演，都让我听得很过瘾。演唱会还有歌迷合唱和点歌清唱等环节，让我能近距离感受她的歌声，实在非常满足。

喜欢了歌手张靓颖九年，这次终于抢到她演唱会全场第二排的位置，第一次如此近距离地感受她的现场魅力。无论是震撼的高音、标志性的海豚音，还是精彩的唱跳表演，都让人听得过瘾，看得尽兴。（周佳铃摄）

不过，这场演唱会也留下了另一个特别的“第一次”——迟到。当天傍晚，起初是打不到车，后来又遇上严重堵车，结果迟到了将近半小时。没想到进场时，张靓颖正好一边唱跳，一边亲眼看见我们小跑进来。虽然有些狼狈，却也成了难忘的小插曲。

这个暑假，有久别重逢，有见证朋友人生的重要时刻，也有期待已久的演唱会。几件事串起了九年前的缘分，也让我重新看见时间留下的变化。

原来，成长不一定发生在某个特别的时刻。有时候，只是在一次重逢、一张合照，或看着熟悉的人迈入人生新阶段时，我们才突然发现，原来已经走了这么远。