原定10月10日（星期六）在新加坡植物园举行的第11代字食族首次聚会，因烟霾临时改在报业中心举行。少了绿意做伴，七名年轻作者仍带着各自的文学世界相聚。有人从生活细节中捕捉情绪，有人沉迷于旧时代的文学，也有人在历史与翻译中探索文字的可能。未来一年，他们将通过专栏创作，寻找属于自己独特的表达方式。

新一代字食族由郑慧欣、叶雪妃、张紫瑶、梁菁芳、高小寒、李承澳和顾瀚文组成，他们年龄介于16岁至21岁之间，创作兴趣各异，却同样期待在书写中不断突破自己。七人参加由本地资深剧场工作者韩雪卿担任导师的“字食族体验营”，并顺利通过文字选拔，成为第11代成员。

文字像尚未塑形的泥巴

郑慧欣把文字比喻成泥巴模样，享受塑造不同创作形态的乐趣。（龙国雄摄）

摄影、绘画、弹琴，甚至3D建模，20岁的郑慧欣喜欢尝试新事物，对写作也抱着同样的好奇心。就读于新加坡社科大学中文系二年级的她，小学时便在母亲鼓励下向《小拇指》投稿。2023年成为学生通讯员后，她偏爱以游记和散文记录旅途中当地人的生活，从日常观察中寻找值得书写的故事。

如今，她希望挑战短篇小说，尝试更大胆的文学技巧。她把文字想象成一团尚未塑形的泥巴，没有固定的“性别”与样貌，可以由创作者赋予不同生命。这份不愿设限的态度，也让她期待在不同文体中寻找新的创作可能。

与文字是“相爱相杀”关系

叶雪妃首次尝试小说创作，便成功入选字食族。（龙国雄摄）

平时安静内敛，熟络后却有活泼的一面，16岁的叶雪妃形容自己与文字的关系是“相爱相杀”——既享受创作的乐趣，又常对自己的文笔感到不满意。

来自中国杭州的她，去年11月来到新加坡，目前就读于圣公会中学中三。她从小学开始写日记，记录生活的所见所感，但过去的写作多围绕应试作文，较少有机会尝试其他文体。

参加字食族选拔时，她首次尝试小说创作，并成功入选。她欣赏路遥《平凡的世界》质朴而富有感染力的文笔，希望未来能从中学习，摆脱应试作文的束缚，从平凡生活中写出引起读者共鸣的故事。

沉重之外寻找各种可能

张紫瑶喜欢书写沉重的现实题材，善于从生活中挖掘值得探讨的课题。（龙国雄摄）

18岁的张紫瑶自认是个“话痨”，笔下却常流露出压抑与忧伤。她喜欢书写人生感悟与社会现象，从生活细节中捕捉难以言说的情绪。

来自马来西亚的她，9岁时移居新加坡，如今已成为新加坡公民，目前就读于育林中学中五。在一篇以中秋节为题的散文中，她以月饼空盒为意象，将空盒写成收藏回忆的容器。她偏爱以“留白”表达遗憾，让读者自行体会文字背后的情感，也常从歌词中汲取灵感，例如汪苏泷的《讲故事的人》。

喜欢武侠与奇幻故事的她，希望突破过去偏重沉重题材的文风，也计划每月为专栏设定不同主题，尝试更轻快、多元的创作。

钟情旧时代的文学世界

梁菁芳希望未来将南洋历史文化融入创作，写出富有文化与时代感的故事。（龙国雄摄）

21岁的梁菁芳钟情民国时期的黑白电影，也喜欢张爱玲、白先勇的作品以及《红楼梦》，对旧时代的文化气息有着浓厚兴趣。就读于新加坡国立大学中文系大三的她，希望未来将南洋历史文化融入创作，写出富有文化与时代感的故事。

喜欢自学绘画的她，也期待将画作与专栏文字结合。在她看来，文学的珍贵之处在于创作者独特的想象力。即使人工智能能够生成流畅的文章，人类不循常规、超乎现实的表达，仍有其独特价值。过去主要在网络上分享作品的她，期待通过字食族结识志同道合的朋友，从读者反馈中学习，也给自己更多试错的空间。

把文字当“树洞”“垃圾桶”

高小寒喜欢通过文字倾诉心事，将写作视为整理情绪、自我疗愈的过程。（龙国雄摄）

18岁的高小寒不善言辞，却喜欢通过文字倾诉心事，将写作视为整理情绪、自我疗愈的过程。来自中国江苏无锡，中一时来到新加坡的她，目前就读于华侨中学高中部一年级。

过去，她偏爱意识流与现代诗歌，常以奇特的比喻表达负面情绪，并把文字视为自己的“垃圾桶”和“树洞”。喜欢日本文化的她，也经常从日本流行音乐与摇滚乐中寻找灵感，尤其欣赏积极旋律与消极歌词形成的反差。随着成长，她看待生活的角度逐渐乐观，文风也从晦涩转向直白。未来，她希望把更多日常观察融入作品，让文字成为自己与世界沟通的方式。

对“翻译腔”情有独钟

李承澳喜欢日本作家村上春树自然随性的文风，以及作品中对青春期孤独与矛盾的描写。（龙国雄摄）

18岁的李承澳对外国文学中的“翻译腔”情有独钟，甚至会好奇自己欣赏的文风，究竟来自作者还是译者。

他尤其喜欢日本作家村上春树自然随性的文风，以及作品中对青春期孤独与矛盾的描写，还曾主动了解译者林少华及不同译本的语言特色。

来自中国苏州的他，小学二年级时移居新加坡，目前就读于华侨中学高中部一年级。他从小学六年级开始写作，却鲜少与人分享作品，因此希望让原本只属于自己的故事被更多读者看见。

从宏大历史走向人间烟火

顾瀚文习惯从宏观视角审视世界，思考历史事件背后的人性、勇气与牺牲。（龙国雄摄）

17岁的顾瀚文热爱历史与文学，从金庸的武侠小说、刘慈欣的科幻世界，到古希腊史诗《奥德赛》，都让他着迷。他甚至尝试阅读古希腊语原著，希望深入理解不同文明的故事。

来自中国上海，1岁时便来到新加坡的他，目前就读于立化中学高中部一年级。他习惯从宏观角度思考世界，关注历史事件背后的人性、勇气与牺牲，并将这些思考融入创作。不过，老师曾形容他的文章像一座“空中花园”，虽富有诗意，却缺少扎实内容。这番评价让他开始反思自己的文风，希望多观察身边的人与事，写出更有烟火气的作品。他也计划以一个完整的主题，串联12篇专栏。

关于字食族

“字食族”是《联合早报》副刊策划的校园写作项目，自2012年开始推出这个学生写作栏目，每代选拔六至八名作者。接下来，第11代字食族成员的作品将于每周三陆续在《联合早报》网站（zaobao.sg），以文字和读者见面。